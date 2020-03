O medo de quem transita pelo transporte público de Manaus

Manaus - O fluxo de passageiros nos ônibus de Manaus já está afetado por conta do novo coronavírus. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), foi registrada uma queda de 68% na circulação de pessoas nos transportes coletivos até a última quarta-feira (25). Em meio a quarentena orientada pelo governo do Estado e pela Prefeitura de Manaus, algumas pessoas têm trabalhado em casa e boa parte das aulas de escolas e universidades estão suspensas. Mas, no meio desta quarentena geral, ainda há algumas pessoas que, principalmente por razões de trabalho, precisam circular por Manaus.

O perigo está no contágio do coronavírus, que é de fácil transmissão, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Até este domingo (29), o governo do estado do Amazonas confirmou um total de 140 casos no Amazonas com uma morte. No sábado, a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) anunciou que a transmissão comunitária já ocorre na capital do Estado e portanto vírus corre entre pessoas que não viajaram para fora do Estado.

É no meio dessa pandemia que circulava o estudante de direito Wesley Serrão, de 18 anos. Ele, além de estudar numa faculdade particular que está com as aulas suspensas, trabalha num escritório jurídico na capital do Amazonas, onde só na terça (24) adotou o home office. Até então, para se locomover até o local de trabalho, o estudante precisava pegar cinco ônibus por dia. Dois para ir e três para voltar para casa.

"Essa semana que passou agora foi bem tensa. Todos os dias eu peguei ônibus lotados. Só no sábado, que é quando eu trabalho de manhã, os transportes coletivos estavam mais vazios", conta o estudante.

Até a quarta-feira (25), 54 casos do novo coronavírus haviam sido registrados no AM | Foto: Lucas Silva

Ele disse ainda que desde os primeiros casos de coronavírus anunciados em Manaus, ele agora evita, sempre que possível, sentar e ficar ao lado das pessoas nos ônibus. "Procuro sentar próximo a uma janela ou ficar em pé, bem perto. Já que o coronavírus é passado pelo ar, então penso em evitar desse jeito", diz Wesley.

Após a rotina dos dois ônibus para chegar no trabalho e os três para voltar para casa, o jovem conta que a primeira coisa que fazia era lavar as mãos, antes de tocar qualquer coisa. "Quanto a esse cuidado, uma coisa que eu observei é que alguns cobradores, não todos, claro, utilizavam máscaras e por vezes retiraram o equipamento para falar com outra pessoa e depois colocavam de novo. Isso é arriscado porque depois vão passar o troco e a contaminação pode chegar até eles, ou se estiverem com o vírus, podem passar para frente", comenta ele, que tem acompanhado as notícias e orientações sobre o coronavírus.

Sinetram registrou redução no fluxo de passageiros | Foto: Lucas Silva

A cozinheira Rosalda Brasil, de 55 anos, também precisa pegar ônibus todos os dias para ir ao trabalho. Ela diz que alterou a rotina desde os novos casos de coronavírus em Manaus. Ela carrega um frasco de álcool em gel de 250 ml e passa o produto no assento do ônibus, antes de sentar, e também nas mãos.

Cobradores e motoristas

O cobrador Emerson de Paula, 21, volta das férias na próxima semana, início do mês de abril, e diz que está num meio termo de sentimento. "Não estou desesperado, mas também não estou seguro. Durante as férias eu fiquei por dentro das informações a respeito do vírus de como me prevenir, além de ter conhecimento de como ele age, como por exemplo, quanto tempo fica no ar. Então, basta ter atenção e muito cuidado, apesar do nosso ambiente de trabalho também ser um risco de contágio", conta o trabalhador.

Já o cobrador Eric Souza, de 20 anos, diz que alguns colegas passaram a usar máscaras e luvas na tentativa de minimizar a exposição. Já ele tem preferido ficar atento e evitar levar as mãos a qualquer canto do corpo, assim como passou a utilizar álcool em gel a cada 15 minutos.

Empresas de ônibus registraram queda no fluxo de passageiros | Foto: Lucas Silva

Eric toma as medidas corretas de acordo com a OMS, que já informou que as máscaras não diminuem a chance de contrair o vírus. Pelo contrário, podem até aumentar chances de contrair o vírus, já que uma pessoa sem experiência com máscara leva muito a mão ao rosto. Seja para ajeitar o equipamento de segurança ou tirá-lo para falar.

Eric diz ainda que a empresa onde ele trabalha já distribui álcool em gel há muito tempo para funcionários, por estes serem expostos a grande circulação de pessoas. "Para mim, já é normal isso, porque cobrador e motorista já tem na rotina essa preocupação com higiene. Nossa profissão nos faz ter contato com várias doenças", conta ele.

Segurança na circulação

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) reforçou ações de prevenção ao novo coronavírus após anúncios do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que decretou a interrupção de aulas e serviços de atendimento ao público.

Segundo o órgão, todas as interdições de ruas e avenidas, entre elas o projeto “Faixa Liberada”, no Complexo Turístico Ponta Negra, estão suspensas, assim como autorizações para interdições que resultem em eventos em vias públicas.

“Estamos atendendo as recomendações do prefeito Arthur para diminuir a possibilidade da disseminação do novo coronavírus na nossa cidade. Vamos atuar para reduzir as concentrações de público, a fim de prevenir o surgimento de novos casos da Covid-19”, enfatizou o vice-presidente do IMMU/Trânsito, Franklin Pinto.

Franklin Pinto, vice-presidente do IMMU/Trânsito | Foto: Divulgação/IMMU

Além disso, o Instituto informa que está seguindo as orientações da Vigilância Sanitária municipal (Visa Manaus) e da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Em razão disso, se juntou às empresas de transporte coletivo para garantir o reforço na limpeza dos coletivos.

“Estamos orientando os gestores, distribuindo cartazes que devem ser afixados nos ônibus, com informações sobre as medidas preventivas ao novo coronavírus. Além disso, vamos fazer visitas às garagens das empresas para orientar como os coletivos devem ser constantemente higienizados”, explicou a diretora do órgão, Maria do Carmo Leão, em comunicado à imprensa.

Segundo texto enviado aos jornalistas, as novas medidas incluem a distribuição de cartazes e folders informativos para serem afixados dentro dos ônibus e nos terminais de passageiros; orientações sobre os cuidados a serem tomados pelas empresas e seus funcionários, como a disponibilização de álcool em gel 70% para utilização dos passageiros e trabalhadores, assim como o hábito de manter as janelas dos veículos sempre abertas, para permitir a circulação de ar; e a definição de um calendário de visitação às sedes das empresas e garagens dos ônibus, para verificar as condições de higienização interna e a limpeza dos filtros dos condicionadores de ar, para os ônibus que dispuserem deles.

Limpeza dos ônibus

A empresa Via Verde Transportes Coletivos informou por meio de assessoria que está operando com frota de 70%, o que equivale a 190 carros, e que todos estes estão sendo higienizados diariamente após as medidas de prevenção ao coronavírus serem anunciadas pelos governos.

"Estamos realizando a limpeza diária dos coletivos conforme as medidas do Ministério da Saúde e da OMS. Utilizamos um produto que reduz a propagação do vírus, e também estamos distribuindo periodicamente álcool em gel para os cobradores e motoristas", informou a empresa, que não respondeu o nome do produto utilizado na higienização até o fim desta reportagem.

Empresas de transporte têm higienizado coletivos. Na foto, exemplo na Via Verde Coletivos | Foto: Divulgação/Via Verde

Já a empresa de transportes Global Green, que atende principalmente a Zona Leste de Manaus, divulgou vídeo nas redes sociais onde mostra a distribuição de álcool em gel para seus motoristas e cobradores. "É superimportante porque a gente tá trabalhando aí com um público no mesmo lugar, né. A gente não sabe quem é quem", comenta um motorista da empresa no vídeo.