Procon-AM apreende 98 máscaras e 24 frascos de álcool em comércio

A fiscalização foi realizada após denúncia de consumidores. | Foto: Divulgação

Manaus - O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu, nesta quinta-feira (26), mais de 90 máscaras e 24 frascos de álcool em um comércio no bairro Aleixo (Zona Centro-sul) de Manaus. A fiscalização foi realizada após denúncia de consumidores.

No local, os fiscais retiraram 98 máscaras sem notas fiscais, indicando o preço pelo qual elas foram adquiridas. Também foram recolhidos 20 frascos de álcool em gel sem informações nos rótulos e quatro garrafas de álcool com venda proibida.

“Seguimos nas ruas, atendendo a muitas demandas da população. Nossas ações foram intensificadas por conta da pandemia do coronavírus e nas fiscalizações, pedimos sempre as notas fiscais que justifiquem os preços atribuídos aos produtos. É importante salientar que, caso esses itens estejam em condições de uso e sejam adequados à proteção contra o coronavírus, eles serão doados aos sistemas de Saúde e Segurança”, afirma o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Atendimento

Como precaução contra o contágio pelo novo coronavírus, o Procon-AM suspendeu o atendimento presencial e as audiências na sede do órgão. Dúvidas e denúncias podem ser repassadas pelas redes sociais do Procon-AM, pelos e-mails [email protected] e [email protected], pelos números 0800 092 1512, (92) 3215-4012, 3215-4015, 3215-4009, 99271-5519 (Ouvidoria), e pelo site http://www.procon.am.gov.br





Com informações da assessoria