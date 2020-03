Devido a falta de passageiros, alternativos param atividades em Manaus

Manaus - Altos custos e redução no número de passageiros são os motivos pelos quais motoristas do transporte alternativo paralisaram atividades na cidade de Manaus. A concentração do grupo ocorreu na avenida Torquato Tapajós, durante a manhã desta sexta-feira (27). Na ocasião, a categoria solicitou o apoio de autoridades para superar o período de crise.

Na última segunda-feira (23), o governador Wilson Lima decretou estado de calamidade pública no Amazonas, além de outras medidas para evitar a proliferação do coronavírus (COVID-19). Uma das ações é que a população fique em quarentena e só saia de casa em extrema urgência.

Por consequência das paralisações em vários outros setores da economia, os motoristas alegam que precisaram parar as atividades por conta da falta de passageiros no transporte alternativo.

“Os ônibus estão parados nas garagens por falta de passageiros na rua. Existem famílias que dependem exclusivamente desse trabalho e estão sem renda em casa. Estamos obedecendo o decreto, mas quem levará alimentos para essas famílias? ”, questionou Rilmar Albuquerque, de 43 anos, um dos líderes da categoria.

Motorista alegam dificuldades financeira | Foto: Kennedson Paz

Ainda segundo Rilmar, um auxílio das autoridades seria fundamental para enfrentarem o período de calamidade pública.

“Precisamos da ajuda das nossas autoridades para mantermos nossas famílias. Temos profissionais, como motoristas, auxiliares, cobradores, permissionários, parcelas e manutenções que precisam ser pagos. Com o comércio fechado, não existem pessoas nas ruas e falta passageiros”, finalizou o representante.

A motorista Valderizia Carvalho, de 44 anos, que também representa a categoria, comentou sobre os objetivos da manifestação.

“Primeiramente dar satisfação aos nossos usuários, pois 90% da frota está paralisada. Não temos mais condições de trabalharmos sem o recurso financeiro”, disse a motorista.

Ainda segundo Valderizia, um dos principais problemas é a paralisação em outros setores da economia. “Todas as lojas do Centro estão fechadas e, com isso, fica difícil manter os custos. Só de combustível, dependendo da rota, é R$ 250 a R$ 350”, explicou. Os motoristas salientaram que estão tomando todas as medidas de prevenção contra o coronavírus.

O número de passageiros diminuiu após o decreto de quarentena | Foto: Kennedson Paz

Linha de crédito

Uma das alternativas, sugerida pela classe, é a liberação de linha de crédito por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (AFEAM).

“ Solicitamos que o Governo do Estado auxilie a classe com subsídios, pois precisamos manter nossas famílias em casa. Não temos outro recurso financeiro”, declara a motorista.

Medidas do governo

Governador Wilson Lima afirmou, durante coletiva online nessa semana, que um pacote de medidas está sendo tomado para auxiliar os cidadãos vulneráveis.

O Estado disponibilizará, nos próximos dias, R$ 40 milhões para pequenas e microempresas, por meio da Afeam, para capital de giro.