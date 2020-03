Veja dicas de como se alimentar bem sem ganhar peso na quarentena

Saiba como manter a alimentação saudável em isolamento social | Foto: reprodução

Manaus- A grande dúvida de pessoas durante a quarentena é como se alimentar de forma saudável e adequada. O Portal EM TEMPO ouviu a opinião de especialistas em nutrição que trouxeram dicas para não exagerar na comida durante o isolamento social.

A nutricionista com especialização em nutrição clínica Thamis Nunes afirma que, nessa fase de isolamento, é preciso manter a saúde física e mental. Algumas dicas são: evitar o medo, pânico e ansiedade, pois aumentam a produção do hormônio cortisol e outras substâncias depressoras da imunidade.

A próxima dica da especialista é ter o sono regular, dormir no minimo 8 horas por noite. A hidratação também é destaque.

Nutricionista traz dicas de como manter a forma durante a quarentena | Foto: reprodução

“Se hidrate de forma adequada: Entre 55% e 60% de nosso corpo é constituído por água: ela é essencial para o funcionamento de todas as células e órgãos, inclusive os responsáveis pela defesa contra agentes infecciosos. Uma hidratação inadequada resseca as mucosas e as tornam vulneráveis às infecções, compromete as funções do sistema imunitário, estimula a inflamação, sobrecarrega o coração e os rins”, explica Thamis.

Evite

A especialista alerta que alguns alimentos precisam ser evitados, entre eles estão: congelados, processados, embutidos, ricos em sódio, açúcar, corante e conservantes que realçam o sabor. “Esses alimentos não possuem propriedades nutricionais e são ricos em calorias”, afirma a nutricionista.

A nutricionista Quéren Hapuque explica que os vilões são os carboidratos, que devem ser evitados durante esse período. Entre eles também estão as comidas pedidas em deliverys, como pizzas e sanduíches.

“Os carboidratos, pão, queijo e massas em grande quantidade, são prejudicais para manter a forma na quarentena. Tudo isso no final do mês deixará a pessoa acima do peso”, acrescenta Queren.

Nutricionista destaca o consumo da água com limão pela manhã em jejum | Foto: reprodução

É mais saudável

A lista de alimentação saudável é diversa e possível para as pessoas que ficarão em casa. O recomendado é o consumo em maior quantidade de frutas e verduras. Optar por alimentos com baixo índice glicêmico é a pedida para quem não quer engordar, entre eles o leite, iogurtes, queijos, cereais integrais, como farinha de trigo integral, aveia, farelo de aveia, além de feijão, soja, ervilha, grão-de-bico, pão integral, macarrão integral, milho, frutas e verduras em geral.

Outra dica das especialistas é a preferência para alimentos sacietógenos, ou seja, alimentos que garantem uma sensação de saciedade e que ajuda segurar a fome até a próxima refeição. São eles: alimentos ricos em fibras, como aveia, linhaça, chia, pão integral e cereais integrais, frutas com casca como a maçã, vegetais como repolho, abobrinha, cenoura, abóbora, ovos e proteínas magras (frango sem pele peixes ou cortes magros de carne como maminha, patinho ou alcatra por exemplo).

Consumir frutas em maior quantidade é o essencial | Foto: Lucas Silva

A alimentação saudável começa com bons hábitos. O mais destacado é o uso correto desses alimentos, o que inclui lavá-los bem antes de consumir, principalmente os que serão consumidos crus.

“Lave com água, em seguida, coloque os alimentos de molho em outra solução, contendo 1 colher (sopa) de hipoclorito (ou água sanitária) diluído em um litro de água, deixe por 5 a 10 minutos. Essa solução irá matar os microrganismos presentes. Por fim, enxaguar com bastante água para retirar os resíduos do hipoclorito”, explica Thamis.

Água com limão

A nutricionista Queren ressalta o poder da água com limão e a hidratação constante. Essas ferramentas contribuem para quem não quer ver uns quilinhos a mais serem apontados na balança.

O fruto rico em Vitamina C pode ajudar na dieta | Foto: Leonardo Mota

“Uma dica é todos os dias, pela manhã, a pessoa faça a ingestão de um limão espremido com 20ml de água e tome em jejum. Ali começa o aumento da imunidade ou beber cerca de 300 ml de água, também em jejum. Isso vai auxiliar todo o intestino, esôfago e fígado. A água passa por esses órgãos e faz toda a limpeza e prepara para a absorção de nutrientes”,

Para ajudar no sistema imunológico opte por alimentos ricos nos seguintes nutrientes. Veja a lista:

Vitamina D: peixes, ovos

Vitamina E: azeite de oliva extra virgem, castanhas, avelã, semente de girassol, abacate

Vitamina A: cenoura, batata doce, folhas de brócolis, manga, couve

Vitamina C: kiwi, goiaba, brócolis, frutas cítricas, frutas vermelhas, talos da couve, salsa

Zinco: sementes, castanhas, amêndoas, cereais integrais, casca da tangerina

Ômega-3: peixes, castanhas, amêndoas, nozes, sementes,

Compostos bioativos (antioxidantes e anti-inflamatórios): frutas, verduras, legumes e sementes em geral

Prebióticos (cebola, alho, farinha de banana verde, batata doce, batata yacon) e fibras (cereais integrais, frutas, verduras, legumes, sementes) para a saúde do intestino

Ervas e especiarias: chá verde, gengibre, cúrcuma, alho