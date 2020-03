'Visa Manaus' ganha canal para receber denúncias sanitárias

O canal é usado para acolher denúncias e dar informações relativas à vigilância sanitária em ambientes e condutas com risco de transmissão do vírus em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus ampliou os canais de atendimento ao público e criou um e-mail exclusivo da Vigilância Sanitária municipal (Visa Manaus) para esclarecer dúvidas e receber denúncias sobre irregularidades sanitárias com impacto no enfrentamento do novo coronavírus, causador da Covid-19. O canal, [email protected] , já está operando e as demandas serão analisadas e respondidas por fiscais de saúde.

Além do e-mail exclusivo, a prefeitura também colocou à disposição dois números de telefone: (092) 98842-7422 e (092) 98842-8698 da Visa Manaus. O canal é usado para acolher denúncias e dar informações relativas à vigilância sanitária em ambientes e condutas com risco de transmissão do vírus.

A diretora da Visa Manaus, Maria do Carmo Leão, disse que a medida foi necessária para evitar sobrecarga de demanda na Ouvidoria do órgão, que continua funcionando normalmente, para atendimento das denúncias e pedidos gerais de orientação. “Foi preciso organizar os fluxos de trabalho para dar conta dos desafios trazidos pela pandemia e ainda manter os processos de rotina prioritários, como nos determinou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto”, disse.

Maria do Carmo orienta que os canais exclusivos para assuntos relacionados ao coronavírus sejam usados quando, por exemplo, a população identificar que medidas sanitárias de prevenção ao vírus não estão sendo adotadas pelos estabelecimentos comerciais ou que não estão sendo seguidas no ambiente de trabalho.

Além disso, segundo a diretora, podem ser comunicadas suspeitas de venda irregular de álcool em gel, venda do medicamento hidroxicloroquina sem receita médica nas drogarias, uso inadequado de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), como máscaras e luvas, e qualquer situação contrária às orientações sanitárias estabelecidas pelos órgãos oficiais de saúde.

Funcionamento

O atendimento telefônico de demandas relativas ao coronavírus teve início na última quarta-feira (25) e, em média, cada número tem recebido dez ligações por turno.

A assessora técnica da Visa, fiscal Nádia Soares, explica que algumas demandas são respondidas de imediato, como os pedidos de orientação. As demais, após acolhimento e registro, são encaminhadas para a equipe interna de planejamento das ações de enfrentamento à Covid-19 e depois distribuídas entre os fiscais plantonistas. “Os e-mails seguirão a mesma lógica e com isso esperamos dar respostas rápidas como a situação exige”, ressalta a fiscal.

Nádia Soares destaca que a Visa Manaus também alterou a rotina de atendimento presencial ao setor regulado e, desde o dia 20/3, a ida dos interessados à sede do órgão está sendo feita com agendamento prévio, para evitar aglomerações.

Os que precisarem ser atendidos no protocolo do órgão ou no Plantão Fiscal devem encaminhar um e-mail ([email protected] ou [email protected]) ou ligar para os telefones 98842-8338 e 98842-8517, e agendar o dia e a hora do atendimento.

Dúvidas ou denúncias sobre irregularidades sanitárias não relacionadas ao coronavírus devem continuar a ser encaminhadas para a Ouvidoria da Visa, por meio do [email protected] ou do 98842-8481.

