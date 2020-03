Farmácia em Iranduba distribui vitamina C e álcool em gel à população

Farmácia em Iranduba realiza doação de álcool em gel e vitamina C para população | Foto: Divulgação

Iranduba (AM)- Diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) aumentou a procura de álcool em gel, vitamina C e máscaras. Pensando na população carente, uma drogaria, localizada no bairro Alto de Nazaré, conhecido como "Mutirão do Cacau, no município de Iranduba (a 27 km de Manaus), teve uma atitude nobre e está doando gratuitamente 30 ml álcool em gel, por pessoa, além de vitamina C .

Segundo o farmacêutico Pedro Grijó, dono da drogaria, a iniciativa foi tomada após ter o conhecimento que muitos dos moradores não tinham condições de comprar os produtos e, consequentemente, não teriam como se prevenir contra o coronavírus.

O empresário Pedro Grijó afirma que não poderia deixar de ajudar a comunidade | Foto: Divulgação

"As pessoas são bastantes carentes e não têm condições de comprar álcool em gel e vitamina C durante essa pandemia. Eu, como farmacêutico formado e proprietário da drogaria, não poderia deixar de ajudar a minha comunidade. Estamos passando de casa em casa para fazer a distribuição", enfatizou o empresário.

Mais de 10 litros de álcool em gel já foram doados. "Além disso, pelas redes sociais, estou mobilizando outros amigos para juntos ajudarmos algumas famílias com doações de cestas básicas. Já conseguimos doações de peixes e distribuímos para mais de 200 famílias", afirmou Grijó.

Mototaxistas também receberam um kit com álcool em gel e vitamina C | Foto: Divulgação

Álcool em gel é coisa séria

Na falta de álcool em gel nas prateleiras de supermercados e farmácias muitos vídeos e receitas caseiras se espalharam pela internet. No entanto, o Conselho Federal de Química (CFQ) alerta que a produção do material caseiro não é eficiente e, pelo contrário, aumenta os riscos à saúde e pode potencializar o coronavírus.

No comunicado, publicado na página do CFQ , o conselho explica que as receitas que circulam pela internet se baseiam na produção a partir do álcool líquido concentrado, o que é perigoso. “Quando se utiliza álcool líquido em elevadas concentrações aumenta bastante o risco de acidentes que podem provocar incêndios, queimaduras de grau elevado e irritação da pele e mucosas”, diz o órgão.

Segundo o empresário, 200 famílias já receberam os kits | Foto: Divulgação

O conselho explica, ainda que, na tentativa de conter o Covid-19, as pessoas podem aumentar ainda mais a proliferação do vírus. “Além disso, dependendo do que se utiliza como espessante, ao invés de eliminar microrganismos, pode potencializar a proliferação”, explica o CFQ.