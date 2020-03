Aeroporto de Tabatinga reforça medidas de combate à pandemia

Manaus - O Aeroporto de Tabatinga (AM) conta com uma série de medidas para garantir a segurança dos passageiros e empregados no combate à pandemia do Covid-19. Todas elas em consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de órgãos estaduais e municipais.



Desde a última sexta-feira (20), em parceria com a Infraero, a Prefeitura de Tabatinga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), conta com ação de monitoramento de passageiros que desembarcam no terminal de modo que os viajantes estão sendo abordados pela equipe do Centro de Vigilância em Saúde para triagem, com entrevista rápida, colhendo informações como a origem do viajante, informações pessoais, se teve algum contato com alguém infectado pelo novo coronavírus e se apresentou algum dos sintomas.

O terminal também adotou todos os protocolos de higienização e segurança de passageiros e funcionários, intensificando a limpeza de áreas comuns do aeroporto, em especial banheiros, cadeiras de rodas, ambulifts, maçanetas e bem como ampliou a disponibilização de itens de higiene, como sabão, papel toalha e disponibilização de itens de higiene, como sabão, papel toalha em todo o aeroporto.

Além disso, desde o dia 24 de janeiro, o terminal está veiculando avisos sonoros da Anvisa em três idiomas, sobre cuidados relativos à higienização de mãos, distanciamento entre pessoas, e demais orientações de prevenção ao Covid-19. Na mesma data, a Infraero iniciou a divulgação de alertas sobre o vírus aos funcionários do aeroporto.

Cabe destacar que a Infraero dispõe de uma Sala de Crise, ancorada pela área de Operações da empresa, para aplicação de medidas nos aeroportos administrados pela empresa de forma alinhada estrategicamente com Anvisa e demais órgãos competentes.

Funcionamento aeroporto

Diante da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, o Aeroporto de Tabatinga segue operando normalmente, sem interrupção na prestação de serviço aeroportuário, conforme as normas do setor. "Isso ocorre porque o transporte aéreo é fundamental para o deslocamento, por exemplo, de órgãos para transplante, equipes médicas, além da movimentação de mercadorias e equipamentos médicos", afirma o presidente da empresa, Brigadeiro Paes de Barros.

O presidente da Infraero lembrou ainda que, considerando o nível de controle dos aeroportos, os equipamentos têm sido requisitados para que sirvam como pontos de apoio para governos estaduais e municipais, por exemplo, na triagem de pessoas possivelmente infectadas. “A Infraero sempre teve uma relação de parceria com as administrações públicas locais, o que não seria diferente, neste momento, em que temos que nos unir no combate ao Covid”, afirmou Paes de Barros.

Importante reforçar que o terminal amazonense é a única porta de entrada, via aérea, do alto Solimões, sendo fundamental como base para transporte de enfermos e missões humanitárias, além de funcionar como ponto estratégico de apoio às operações militares e dá suporte à aviação internacional por meio de acordos firmados entre o Brasil e países vizinhos.