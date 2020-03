Serviço de entregas delivery mantém vendas de feirante em Manaus

Os produtos estão disponíveis online | Foto: TV Em Tempo

Manaus - Com a pandemia do Coronavírus, o governo do Estado decretou calamidade pública e o fechamento de alguns estabelecimentos e feiras. O jeito para os pequenos comerciantes foi criar novas maneiras de vender seus produtos.

Em um sítio na AM- 010, a plantação de hortaliças é o sustento da casa. No local não há uso de agrotóxicos e a água que rega é rica em vitaminas. As folhas que porventura iam se perder, são utilizadas para alimentar os animais.

O delivery começou há duas semanas. O feirante entrega para vários bairros da capital e a taxa de entrega não é cobrada se a compra for a partir de R$ 30. A perspectiva é de que o lucro mensal gire em torno de R$ 3 mil reais no final do mês, o suficiente para manter o negócio.

O serviço de entrega atende diversas zonas da capital | Foto: TV Em Tempo

O trabalhador recebeu o apoio da Agência de Desenvolvimento Sustentável, que está com uma página disponível na internet para ajudar outros produtores a realizar o serviço.

Ficou interessado? O site para cadastrar e comorar é o www.ads.am.gov.br enquanto você acessa, ajudar a manter essas famílias até que as coisas voltem a normalidade.

Os interessados em receber apoio devem acessar o site da Agência de Desenvolvimento Sustentável | Foto: TV Em Tempo

Confira a reportagem da TV Em Tempo:

Assista à reportagem | Autor: Patrícia de Paula/ TV Em Tempo

Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa