Manacapuru tem dois infectados por Covid-19; AM já registra 80 casos

Manaus- O Covid-19 chegou à cidade da ciranda. No relatório divulgado, nesta sexta-feira (27), o Governo do Amazonas informou que duas pessoas do município de Manacapuru estão infectadas com o novo coronavírus. Com os recém-casos, sobe para 80 casos confirmados em todos o Estado. Desse total, 11 pessoas estão internadas, sendo quatro delas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Entre os pacientes que estão na UTI, dois estão na rede privada e outros dois na Hospital Delphina Aziz. Os pacientes da rede pública seguem realizando tratamento com cloroquina e o quadro de saúde é grave.

O anúncio veio da diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto.

Restrição

Em coletiva de imprensa mais cedo, o governador do Amazonas, Wilson Lima, também avaliou as medidas adotadas pela Estado para conter o avanço do vírus .

"Não é uma crise do dia a dia. Não há parâmetros pelo que nós estamos passando agora. Há muita coisa desconhecida sobre esse vírus, que não é um simples 'resfriado'. Não há vacina até agora e nem medicamento que possa ser distribuído pelos órgãos de vigilância e saúde. Temos a cloroquina em testes aqui no Estado, mas isso demanda tempo e não acontece do dia para a noite", salientou.

O Governo destacou ainda que tem estabelecido algumas medidas restritivas para evitar que o vírus de propague por outros municípios do Estado.

"Até semana passada, os casos estavam só em Manaus, porém já temos hoje casos em seis municípios, entre eles o caso de uma morte de um paciente que morava em Parintins e estava em tratamento contra o Covid-19 em Manaus", lembrou Lima, reforçando que "muita gente diz: 'há, a gente tem que isolar apenas os idosos ou pessoas com comorbidade'. Mas saliento que as pessoas internadas em estado grave no Hospital Delphina Aziz, têm entre 40 e 50 anos. Então é uma situação muito grave", frisou o governador.