Manaus recebe 10 mil em corridas em app para combate ao Covid-19

Manaus - A capital amazonense será beneficiada, pela empresa de mobilidade urbana 99 com 10 mil corridas pela plataforma para a Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal de Saúde, para ajudar nas ações de controle ao novo coronavírus (Covid-19) na cidade. A doação foi anunciada nesta sexta-feira (27) como uma iniciativa para apoiar os governos no combate à pandemia.

As regras para uso dos cupons serão definidas pelas autoridades locais e a parceria determina que as corridas não estejam associadas a atividades que coloquem em risco a saúde e segurança dos motoristas parceiros. Com esta iniciativa, a plataforma contribui ainda para a geração de renda dos condutores que seguem trabalhando.

"Nesse momento delicado, em que toda a sociedade se une para lutar contra o novo coronavírus, a 99 não podia deixar de colaborar. Temos um compromisso de longo prazo com Manaus, nós acreditamos e apostamos na cidade. Além de colaborarmos no transporte de profissionais de funções essenciais, é uma forma de ajudar a manter a renda dos nossos parceiros, pois sabemos a importância que esse ganho tem para todos", afirma Murilo Girio, gerente regional de operações da 99 em Manaus.

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, destaca que toda colaboração que venha a somar esforços com a cidade é bem-vinda nesse momento em que é preciso união.

"Somos muito gratos pela parceria com a 99, por reconhecer em nossa cidade a seriedade e o compromisso com a coisa pública", pontua. "Tenho certeza de que essas corridas serão muito bem aproveitadas por nossas equipes de saúde e virão a contribuir com o trabalho, que tem sido incansável, dos nossos profissionais", completa.

Essa é a segunda vez que a empresa realiza parceria com prefeitura, já que em dezembro de 2018 doou todo o valor arrecadado com suas corridas em Manaus para compra de itens para as famílias desabrigadas pelo incêndio do bairro Educandos.



Outra ações preventivas da 99

A empresa vem adotando um conjunto de medidas para proteger a saúde de seus usuários e motoristas parceiros neste momento de pandemia. Uma delas é o pagamento de uma ajuda financeira, em forma de doação, aos condutores diagnosticados com Coronavírus (Covid-19) ou colocados em quarentena por uma autoridade médica

O dinheiro para essa ajuda virá de um fundo Internacional criado pela DiDi Chuxing, maior empresa global de mobilidade e dona da 99 e 99Food no Brasil. A plataforma também zerou, para este momento, a taxa de manutenção paga pelos condutores que possuem as câmeras de segurança instaladas nos carros.



Além disso, a 99 participa do movimento #DistânciaSalva, com mais de 60 grandes marcas brasileiras. A campanha busca colaborar na conscientização sobre o contágio da doença e proteção aos mais vulneráveis.

A empresa também segue enviando mensagens via aplicativo para passageiros e motoristas com dicas de prevenção. Lavar sempre as mãos; evitar circular com vidro do carro fechado; sempre que possível higienizar painel e partes plásticas do veículo com álcool; cobrir a boca ao tossir com o antebraço ou lenço descartável e fazer uso do álcool em gel 70% são algumas das dicas.

Na 99Food, empresa de delivery com operação em Belo Horizonte, além dos entregadores parceiros contarem com seguro contra acidentes pessoais e poderem realizar entregas sem contato, eles poderão retirar, nas próximas semanas e gradualmente, kits contendo máscaras da categoria N95/FFP2 e álcool em gel 70% para higienização de mãos, bolsas e guidão.

Já os restaurantes, além da empresa não cobrar custo de ativação, continuarão a receber os pagamentos semanalmente para ajudar a criar uma fonte de fluxo de caixa mais confiável e imediata, mesmo em tempos incertos. Nas próximas semanas os restaurantes parceiros receberão lacres de segurança para proteger os alimentos das partículas do ambiente durante o transporte.

*Com informações da assessoria