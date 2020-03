Call Center Am: tira-dúvidas sobre o coronavírus por telefone

O call center pretende alcançar mais pessoas somando-se ao app. | Foto: Reprodução Internet

Manaus - Já imaginou poder tirar todas as dúvidas relacionadas ao coronavírus por telefone? Durante coletiva on-line nesta semana, foi anunciada a criação do Call Center do Corona. O intuito é levar informação com responsabilidade sobre a Covid-19. Alunos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), junto à empresas privadas, vão colocar em prática o projeto, o mais rápido possível.



O projeto do Governo foi apresentado pela presidente-diretora da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto juntamente com o secretário executivo de Atenção Especializada do Interior, Cássio Espirito Santo.

Além de informação em tempo real, o objetivo do call center é atuar explicando por meio de profissionais da saúde o que de fato é verdade sobre a doença. Farmacêuticos, enfermeiros e técnicos serão, provavelmente, os atendentes. A população amazonense vai poder tirar todas as dúvidas, diante de muitas fake News que tem se espalhado pela internet.

Segundo o secretario, no interior do Estado, foi bem aceito o aplicativo, então acreditasse que o call center terá um alcance ainda maior.

“O Call center é um método muito importante. E irá funcionar em todo Amazonas, tanto na capital, como no interior. Estamos tendo uma boa aceitação com o aplicativo e com o call center esperamos atender um número ainda maior de pessoas”, disse Cássio.

O governo ainda estuda o projeto, e logo vai marcar data do lançamento.