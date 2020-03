Potes de álcool gel com preços abusivos são apreendidos pelo Procon-AM

Frascos de álcool foram apreendidos em uma distribuidora na avenida Djalma Batista | Foto: Divulgação

Manaus - O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu, nesta sexta-feira (27), mais de 300 frascos de álcool em gel e 70 máscaras cirúrgicas, durante fiscalizações em estabelecimentos na Zona Centro-Sul de Manaus.

Os frascos de álcool foram apreendidos em uma distribuidora, na avenida Djalma Batista, após os fiscais constatarem, por meio das notas fiscais apresentadas, que houve prática abusiva e aumento de preço injustificado. No total, foram retiradas 338 garrafas de álcool.

Em uma farmácia no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, as equipes do Procon recolheram 70 máscaras cirúrgicas. A apreensão ocorreu por falta de notas fiscais. Com essas apreensões, sobe para 5.807 o número de itens recolhidos pelo Procon-AM durante as fiscalizações realizadas nesta semana.

Entre segunda-feira (23) e esta sexta (27), foram registradas 1.158 denúncias nos diversos canais disponibilizados com a suspensão do atendimento presencial na sede do órgão.

O diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, avaliou que ainda há muito trabalho pela frente, uma vez que as denúncias continuam chegando em um volume alto. Ele disse que agora o órgão vai intensificar a atuação nos supermercados e comércios que vendem produtos do gênero alimentício e de limpeza.

“Estamos do lado do consumidor, ouvindo as reclamações e orientando. Caso haja registro de produtos que estiverem aumento fora do índice de reajuste legal, estará configurada a prática abusiva, portanto, é importante que os estabelecimentos tenham as notas fiscais em mãos para comprovação”, destacou Fraxe.

Doação

Nesta sexta-feira, o Procon-AM doou 168 frascos de álcool em gel para uso dos servidores da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), que estão fazendo atendimentos emergenciais a mulheres, idosos, Pessoas com Deficiência (PCDs) e pessoas em situação de vulnerabilidade.

“A união de todos é fundamental para garantirmos a atuação segura dos servidores para que eles possam atender a população da melhor forma possível. Nesse momento, é de extrema importância que as ações sejam integradas entre todas as secretarias para que possamos vencer esse desafio", ressalta a titular da Sejusc, Caroline Braz.

Os itens que estão próprios para uso são doados às redes de Saúde, Cidadania e Segurança do Estado. Nesta semana, o Procon-AM encaminhou aos hospitais João Lúcio e 28 de Agosto mais de 300 máscaras cirúrgicas que foram apreendidas em uma loja de produtos odontológicos.

Denúncias e dúvidas

Como precaução contra o contágio do Covid-19, o Procon-AM suspendeu o atendimento presencial e as audiências na sede do órgão. Dúvidas e denúncias podem ser repassadas pelas redes sociais do Procon-AM, pelos e-mails [email protected] e [email protected], pelos números 0800 092 1512, (92) 3215-4012, 3215-4015, 3215-4009, 99271-5519 (ouvidoria) e ainda pelo site http://www.procon.am.gov.br.

*Com informações da assessoria