Vice-prefeito de Presidente Figueiredo testa positivo para coronavírus

O local onde o vice-prefeito está isolado não foi informado | Foto: Divulgação

Presidente Figueiredo - O vice-prefeito de Presidente Figueiredo, Mário Abrahão (PDT), testou positivo para o novo coronavírus. Em um vídeo divulgado, na noite desta sexta-feira (27), em seu perfil no Facebook, o politico afirmou que está seguindo as orientações médicas e permanece em isolamento.

"De fato, testei positivo para o Covid-19. Tendo tido uma melhora significativa. Estou quase cem por cento bom. Quero aqui pedir a vocês que mantenham o isolamento social, conforme as orientações das autoridades. E claro, pedir a Deus que nos ajude passar o mais rápido possível por essa crise mundial", relatou Mário Abrahão no vídeo.

O local onde o vice-prefeito está isolado não foi informado. Conforme dados divulgado pelo Governo do Amazonas, Presidente Figueiredo não está na lista de municípios com casos confirmados da doença.

A reportagem entrou em contato com Mário pelas redes sociais, mas não obteve retorno.

Nas últimas 24 horas, foram identificados dois casos de Covid-19 no município de Manacapuru e mais 12 casos em Manaus . Com isso, sobe para seis o número de diagnósticos positivos no interior.

Os outros casos são em Parintins (2), Boca do Acre (1) e Santo Antônio do Içá (1). Em Manaus são 75 casos.

Veja o vídeo do vice-prefeito de Presidente Figueiredo

