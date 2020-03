Exame aponta que homem não morreu de coronavírus em Manaus, diz FVS

Paciente era hipertenso, com obesidade e por tanto fazia parte do grupo de risco para síndrome aguda grave | Foto: Divulgação

Manaus - O exame do paciente, de 46 anos, que estava internado no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Abdel Aziz, na Zona Norte de Manaus, e morreu com suspeita do novo Coronavírus (Covid-19), deu negativo. A informação foi confirmada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) durante coletiva on-line realizada na tarde deste sábado (28).

A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Pinto, explicou que o homem era um paciente hipertenso, com obesidade e por tanto fazia parte do grupo de risco para síndrome aguda grave causada por outros vírus, que também estão ocorrendo na cidade, como Influenza A (H1N1), Influenza B, Vírus Sincicial Respiratório, Metapneumovírus e Adenovírus.

"Ele não faleceu de coronavírus e ressalto que as síndromes respiratórias agudas graves transmitidas por outros vírus estão ocorrendo na cidade. Esse paciente foi um desses casos. Portanto não podemos atribuir ao Covid-19 todos os casos que agravam e levam as pessoas ao hospital", explicou.

Com a confirmação da FVS, o Amazonas possuí apenas um único óbito em decorrência do Covid-19, que ocorreu na última terça-feira (24), quando o p aciente Geraldo Savio da Silva, de 49 anos , proveniente de Parintins, que também morreu no HPS Delphina Aziz.

Atualização dos casos