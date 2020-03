Concessionária de água levará atendimento até a porta dos clientes

Manaus - Com os atendimentos presenciais suspensos até o fim da pandemia do coronavírus, a Águas de Manaus vai disponibilizar um novo serviço para levar mais comodidade aos seus clientes a partir desta segunda-feira (30). Equipes da concessionária vão passar a atender de porta em porta. Sem sair de casa, a população vai poder tirar dúvidas, negociar débitos, efetuar pagamentos e solicitar diversos serviços da concessionária, como a troca de titularidade, o cadastro na tarifa social e a segunda via da fatura, entre outros que estavam disponíveis nos pontos presenciais.



Os funcionários da empresa estarão devidamente identificados com uniforme, crachás e utilizando apenas veículos com a logomarca da concessionária. As equipes que atuam neste serviço estão utilizando equipamentos de proteção individual (EPI) indicados para evitar a disseminação do coronavírus, como máscaras e álcool em gel, cumprindo todas as recomendações de órgãos como a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Atendimento em casa faz parte do programa "Vem com a Gente | Foto: Divulgação

As equipes de atendimento porta a porta estarão divididas em duas frentes. A primeira delas, vai ficar no bairro onde o programa “Vem com a Gente” estiver atuando. Hoje, o programa está no bairro da Paz, na zona Centro-Oeste. Outros locais na mesma região, como Alvorada, Planalto e Redenção devem ser visitados pelo Vem com a Gente nos próximos meses.

“O Vem com a Gente sempre manteve os atendimentos concentrados em um único ponto do bairro. Mas, para seguir todas as recomendações recentes dos órgãos de saúde e evitar aglomerações, resolvemos adotar esse novo método. Nossos colaboradores que ficavam no ponto fixo vão agora, até a porta dos clientes, para tirar dúvidas e resolver qualquer pendência. Todos os serviços que estavam disponíveis no ponto de atendimento podem ser solicitados na porta da casa do morador. Ninguém vai precisar se preocupar em sair de casa nesse período que estamos atravessando”, destacou o gerente Comercial da Águas de Manaus, Waldyr Vilanova.

O Vem com a Gente é o programa itinerante da Águas de Manaus, que visa promover a regularização dos serviços de água e esgoto na cidade. Criado em agosto de 2018, o programa já visitou 27 bairros, beneficiando aproximadamente 690 mil pessoas e promovendo a regularização de mais de 105 mil residências na cidade, com serviços como troca de hidrômetros, vistorias, correção de vazamentos, novas ligações de água, extensões de rede para regiões de becos e palafitas, cadastros na tarifa social e negociações de débito.

Atenção especial

A segunda frente do novo atendimento de porta em porta da Águas de Manaus vai circular pela cidade. Serão 25 equipes que vão até moradores que estejam encontrando dificuldades para quitar seus débitos neste momento, ou que ainda não conseguiram entrar em contato com a empresa através dos canais digitais.

Segundo Waldyr, os colaboradores vão auxiliar os clientes na negociação, oferecendo condições especiais, como o parcelamento flexível. A intenção das equipes é trazer facilidades ao cliente e também evitar que ele saia de casa para resolver as pendências. Segundo ele, a empresa já realizou diversas campanhas para que as pessoas se regularizem e a população é sempre receptiva a esse tipo de ação e agora, se trata de uma ação de postura proativa, indo até esses clientes que enfrentam dificuldades para manter as contas em dia, oferecendo as mesmas condições especiais de negociação.

“É um novo serviço e nossos colaboradores foram treinados para atender a população com empatia, ouvindo as necessidades individuais de cada morador e buscando a melhor solução”, completou Waldyr. Ele destaca que as equipes também vão seguir todas as recomendações dos órgãos de saúde, para prevenção ao coronavírus. Além dos uniformes da empresa, estas equipes vão utilizar um colete com a frase “posso ajudar?”. Em 2019, a Águas de Manaus realizou, em média, 4 mil acordos por mês com seus clientes, encerrando pendências que se arrastavam por décadas.

Atendimentos virtuais

A empresa Águas de Manaus suspendeu, no último dia 19, os atendimentos presenciais em seus oito pontos físicos na cidade de maneira temporária. A concessionária pede que os clientes procurem os canais virtuais de atendimento da empresa, que estão sendo reforçados para atender todas as demandas. O cliente da Águas de Manaus tem à disposição os seguintes meios de atendimento 24h por dia: Call Center: 0800 092 0195; WhatsApp (92) 98264-0464; o Aplicativo “Águas APP”, disponível nos sistemas operacionais IOS e Android e a Agência virtual, no site da concessionária www.aguasdemanaus.com.br .





*Com informações da assessoria