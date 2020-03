Motorista embriagado derruba três postes em Manaus com picape

Acidente aconteceu nas proximidades da feira do bairro Coroado, Zona Leste | Foto: Divulgação

Manaus - Um motorista, de 27 anos, foi preso na madrugada deste domingo (29), após perder o controle de uma picape modelo Amarok e derrubar três postes de iluminação publica. O acidente aconteceu por volta de 1h, na avenida Cosme Ferreira, nas proximidades da feira do bairro Coroado, Zona Leste.

Policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, com vítima lesionada. Ao chegar no local a equipe policial se deparou com a destruição do patrimônio público.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele foi levado até um posto de perícia, onde realizou o teste do bafômetro.

O resultado confirmou que o condutor da picape estava alcoolizado e ele foi conduzido para o 14ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Legislação

Conforme a lei, a pena para quem dirige embriagado varia de seis meses a três anos de detenção. Além de multa e suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir.