Três pessoas morrem eletrocutadas em ramal na Zona Leste de Manaus

Equipes da 30ª Companhia Interativa Comunitária estão no local da ocorrência | Foto: Divulgação

Manaus - Três pessoas sendo, dois homens e uma mulher, morreram eletrocutadas na tarde deste domingo (29), após serem atingidos por uma descarga elétrica, que foi causada após a queda de um fio de alta tensão, conforme a Polícia Militar. A fatalidade aconteceu em um sítio, no quilometro 1 do ramal do Ipiranga, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

As vítimas são o casal Josias Silva Costa, de 52 anos, e Luziana Silva Costa, 54. E o jovem Davi Eduardo Ribeiro Breves, de 18 anos.

Ainda de acordo com a PM, o fio elétrico caiu após ser atingido pela queda de um galho de uma árvore. As vítimas que estavam a caminho de um igarapé acabaram sendo atingidas por uma condução elétrica causada na região.

Ainda segundo a PM, no momento do acidente chovia na localidade. "As vitimas caminhavam descalças quando foram eletrocutadas pela corrente elétrica que passava pelo chão. Elas estavam em uma confraternização de família quando houve a fatalidade", contou um policial.

Equipes da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e Bombeiros atuam no local da ocorrência. Os corpos das vítimas devem ser removidos para o Instituto Médico Legal (IML).