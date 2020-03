Pessoas em situação de rua recebem ação de higiene e orientação

Manaus- Informações sobre práticas de prevenção ao novo coronavírus e higiene para o público mais vulnerável integraram uma ação realizada, na manhã deste domingo (29), pela Prefeitura de Manaus em parceria com algumas entidades de assistência social a pessoas que se encontram em situação de rua.



Ao menos 37 pessoas que vivem na região Centro-Sul da cidade participaram do projeto, que disponibilizou um trailer para que pudessem tomar banho, além de entregar kits de roupas e de higiene e oferecer ainda um café da manhã.

"As equipes de abordagem social também fizeram a orientação sobre o novo coronavírus, explicando os riscos e os meios de prevenção. Sempre seguimos as determinações da secretária Conceição Sampaio e do prefeito Arthur Neto de buscar parcerias para expandir os serviços voltados a população", destacou a gerente do serviço especializado de abordagem social, da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Clícia Lima.

Entidades parceiras

A ação foi realizada por meio de uma parceria entre a Semasc, o Abrigo Girassol - Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco (Nacer), projeto Mais Amor Manaus, Associação Mãos Amigas (AMA) e o Instituto Jovens do Futuro.

"Muitos trabalhos realizados aqui na cidade, no momento estão parados devido ao coronavírus. E a gente decidiu se juntar com alguns parceiros e pedir o apoio da Prefeitura de Manaus também, para proporcionar esse momento, a esse público que precisa de cuidados", ressaltou o coordenador do projeto Mais Amor, Júlio Fehezzo.

Conforme os relatos dos próprios moradores de rua, ações semelhantes a deste domingo são importantes por oferecer ajuda a este público. A Prefeitura de Manaus segue desenvolvendo estratégias de trabalho para pessoas em vulnerabilidade social, principalmente em meio a pandemia do novo coronavírus, que causa a doença Covid-19.





*Com informações da assessoria