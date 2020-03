Motorista fica preso às ferragens após colidir contra poste em Manaus

Manaus - Após colidir contra um poste de energia na avenida Kako Caminha, situada na Zona Oeste de Manaus, durante a madrugada desta segunda-feira (30), o motorista do carro, que não teve o nome divulgado, ficou preso nas ferragens e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiro do Amazonas (CBAM).

O acidente chamou a atenção de diversos populares, que gravaram vídeos após a colisão. Nas gravações é possível ver um ferimento na cabeça da vítima. Ele estava consciente e relatou que bateu no poste após ter sido fechado por outro veículo, que fugiu do local sem prestar socorro.

O poste caiu em cima do veículo | Foto: Kennedson Paz

A colisão foi tão forte que o poste de energia quebrou e caiu em cima do veículo, deixando o motorista preso nas ferragens. Os bombeiros retiraram a vítima do carro e depois uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a levou para uma unidade hospitalar da cidade.

Pela manhã, uma equipe da Eletrobras Amazonas Energia esteve no local com um guindaste e retirou o poste de cima do veículo. Depois os profissionais colocaram outro no local para restabelecer o fornecimento de energia na localidade.