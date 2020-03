Desembargadora derruba decreto que suspende transporte fluvial no AM

A decisão derruba a medida recomendada pelo Ministério da Saúde contra o Covid-19 | Foto: reprodução

Manaus – Foi acatado no domingo (29) o pedido da União para suspensão do decreto de número 42.087, assinado pelo Governador do Amazonas, Wilson Lima, que suspendia por 15 dias o transporte fluvial no Estado. O documento foi assinado pela Desembargadora Federal, Maria do Carmo Cardoso, do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região. A decisão derruba a medida que atendia ao pedido do Ministério da Saúde contra o Covid-19.

A medida adotada por Wilson Lima há 10 dias e assinada pela Juíza Federal Jaiza Fraxe evitava a aglomeração de pessoas em embarcações e a contaminação de quem iria para municípios do interior ou embarcasse na capital amazonense. Os casos de emergência e urgência eram definidos pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam).

A decisão da desembargadora para a suspensão baseia-se no argumento de que só o Governo Federal pode decidir sobre o tráfego nos portos do Brasil.

A decisão foi derrubada após 10 dias | Foto: reprodução

Embora a medida adotada pelo Governo do Amazonas seja para evitar que haja mais infectados pelo Coronavírus, administradores e donos de embarcações já sentiam os impactos do interrompimento do fluxo no porto de Manaus.

Outras decisões

A desembargadora Maria do Carmo Cardoso é conhecida no Brasil por derrubar algumas decisões de grande repercussão, entre elas a proibição das comemorações do aniversário de 55 anos do Regime Militar. Ao analisar o recurso da AGU, a magistrada entendeu que não havia ilegalidades na mensagem enviada pelo Ministério da Defesa para que seja lida nos quartéis das Forças Armadas. Por recomendação do presidente Jair Bolsonaro, as unidades militares deveriam ler a ordem do dia para relembrar a data, que teve início o período militar, que durou 21 anos (1964 a 1985).

Governo

Em nota, o Governo do Amazonas afirmou que, em virtude da decisão judicial da desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, está temporariamente suspensa a paralisação do serviço de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros estabelecida pelo Decreto Governamental nº 42.087, publicado no último dia 19 de março.

A fiscalização relacionada às medidas de prevenção ao Covid-19 continua ininterrupta. A equipe jurídica da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam) está trabalhando junto à Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) para reverter tal medida, de forma que sejam cumpridas as recomendações das autoridades sanitárias para redução dos riscos de contágio exponencial entre a população do interior, incluindo as comunidades indígenas.

A Arsepam disponibiliza canais de atendimento 24h por meio do WhatsApp (92) 98408-1799, para esclarecimentos ou qualquer tipo de informação a respeito do serviço hidroviário.

Covid-19 no AM

Segundo o último boletim, divulgado pela Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas (FVS-AM) no último domingo (29), o número de casos de coronavírus no Estado saltou de 111 para 140.

Parintins, Manacapuru e Itacoatiara contam com dois casos, respectivamente. Santo Antônio do Içá, Boca do Acre e Anori foram confirmados um paciente infectado em cada município. A curva de contaminação do vírus continua crescente e encontra-se no estado comunitária.