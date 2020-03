Manacapuru: população fica em casa por medo de transmissão comunitária

Dois casos da doença já foram confirmados no município | Foto: Reprodução

Manaus - Em Manacapuru, Região Metropolitana de Manaus, depois dos casos confirmados do novo Coronavírus, a população resolveu tomar os cuidados necessários para não ocorrer a transmissão comunitária.

Ruas praticamente desertas, comércio fechado. No município é comum ver pessoas se protegendo com máscaras nas ruas. Só sai de casa quem precisa comprar alimentos, remédios ou quem tem que trabalhar.

Com a informação de dois casos de Covid-19 no município na manhã do último sábado (28) deu para perceber que as pessoas ficaram mais receosas em transitarem pelas ruas da cidade. O bairro Centro, por exemplo, permaneceu praticamente vazio.

O isolamento é uma das medidas mais efetivas contra a proliferação do vírus | Foto: Reprodução

Os pacientes com casos de Coronavírus confirmados são: um homem de 41 anos e uma mulher de 40 anos. Eles estão em isolamento domiciliar e são acompanhados pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS).

Na cidade há também 6 casos notificados ,5 em investigação, 1 caso descartado e 44 em monitoramento.