Tá evitando sair de casa? Crimes podem ser registrados pela web, no AM

Crimes podem ser denunciados eletronicamente por meio da Delegacia Interativa | Foto: Divulgação

Manaus – O aumento de casos do novo Coronavírus (Covid-19) no Amazonas fez com que o Governo do Estado determinasse que amazonenses possam registrar Boletins de Ocorrência (BO's), em casos não emergenciais, eletronicamente por meio do site da Delegacia Interativa. A medida é para evitar aglomerações e proteger servidores e civis.

A pandemia de coronavírus tem preocupado os amazonenses. Nesta segunda-feira (27), o Amazonas já possui 151 casos de Covid-19. O número só cresce em comparação ao início da semana passada, quando eram apenas 26 casos em todo o Estado.

A quarentena determinada pelas autoridades não tem inibido a ação de criminosos e delitos continuam acontecendo. Para quem for vítima, o site da Delegacia Interativa dispões de registro de BO's para ocorrências de abandono de lar, acidente de trânsito, ameaça, calúnia, injúria, difamação, crimes contra a pessoa com deficiência, crimes contra os animais, roubo ou furto, perturbação da tranquilidade e ocorrências não criminais, como perda, extravio.

Casos emergenciais

A Polícia Civil do Amazonas informou que as unidades policiais da capital e do interior do Estado estão funcionando normalmente.

Os casos que demandem urgências no registro de BO's, como roubos de veículos; homicídios tentados, consumados e remoções de cadáveres; autos de prisão em flagrante; crimes de violência contra a mulher com grave ameaça, lesão corporal; feminicídios tentados ou consumados; casos em que ocorra destruição de provas em que demande imediata intervenção policial, além de ocorrências configuradas, pela autoridade policial, como emergenciais, devem ser feitos de forma presencial nas delegacias.

Conforme servidores do órgão, crimes que necessitem de materialidade, onde são requisitados exames periciais, devem ser registrados presencialmente. Como em casos de estupros de vulneráveis atendidos pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Por meio de nota, a PC-AM destacou que a recomendação é para evitar aglomerações nas unidades policiais, visando a redução dos riscos de contágio do coronavírus com intuito de proteger a população.

