Instituições de Manaus arrecadam produtos de higiene e alimentos

Manaus- Com as medidas de afastamento social adotadas em razão do novo coronavírus, organizações e abrigos de Manaus estão sofrendo com a queda de doações e o cancelamento de eventos de arrecadação. Por esse motivo, recorrem à solidariedade da população para repor necessidades básicas e adquirir novos insumos que ajudem a manter as ações durante a quarentena.

Entre essas instituições, está o Lar Batista Janell Doyle, localizado na rua Igarapé do Mauá, número 1, no bairro Mauazinho. O abrigo, que atua há mais de 20 anos em prol de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, atualmente está com 32 acolhidos e 11 cuidadoras em quarentena, para evitar o risco de contaminação pelo vírus.

As visitas à instituição foram suspensas e quem quiser ajudar pode fazer uma doação por meio de depósito no banco Bradesco, agência 1999, conta corrente 025467-3, ou no Banco do Brasil, agência 1208-4, conta corrente 67368-4. O CNPJ é 63.692.354/0001-64.

Outra maneira de contribuir sem sair de casa é comprando alimentos por telefone em supermercados que realizem entrega. A sugestão do abrigo é o Lima Mercado, que atende através dos telefones: (92) 99109-3767 e 3223-1078.

As necessidades incluem arroz, feijão, macarrão, sal, óleo, leite, farinha branca, milho, vinagre, ovos, frango, carne moída, polpas de frutas, entre outros suprimentos. Para ter acesso à lista completa, basta mandar uma mensagem para: (92) 9214-8949.

Um dos lugares que estão recebendo doações é Nacer | Foto: Divulgação

O Núcleo de Assistência a Criança e Família em Situação de Risco (Nacer), localizado na Rua 35, Conjunto Castelo Branco, no Parque 10, também está precisando de doações. A instituição atua no acolhimento de crianças e adolescentes que sofreram, entre outros casos, com a negligência, o abandono, maus tratos e a gravidez precoce. Hoje, 24 acolhidos residem no local.

Para o período de quarentena, o Nacer está arrecadando alimentos, especialmente carnes e frutas. Outras necessidades são fraldas descartáveis tamanho P, álcool gel 70% e vitamina C em gotas ou efervescente. A entrega deve ser realizada no abrigo, das 9h às 17h. Porém, não é permitido entrar na casa e visitar os acolhidos.

Os interessados também podem contribuir por meio de depósito no banco Bradesco, agência 1999, conta corrente 68758-8, CNPJ 01.553.780/0001-60. Mais informações através do telefone: (92) 9326-6222.

Durante a pandemia do novo coronavírus, a ONG Hermanitos, que promove iniciativas de acolhimento e melhoria da qualidade de vida de imigrantes venezuelanos, está levando café da manhã para as famílias que pernoitam no abrigo localizado na rodoviária.

Ajude as crianças de abrigo diferentes | Foto: Divulgação

Em parceria com a ONG Fraternidade Sem fronteiras, as refeições são servidas diariamente para cerca de 300 pessoas. Por se tratar de uma população de alta vulnerabilidade, são muitos os cuidados tomados para evitar a disseminação do vírus. A equipe do Hermanitos entrega no local itens como leite líquido, achocolatado, margarina, pão, bolacha, copos e guardanapos descartáveis, e um grupo de voluntários venezuelanos que residem no abrigo é responsável por distribuir o café da manhã.

Os interessados podem contribuir para a compra dos alimentos através de doações feitas por transferência para o Banco Itaú (341), agência 7221, conta corrente 29.023-7, CNPJ: 34.956.978/0001-43. Mais informações através do número: (92) 98403-0112.