Transporte intermunicipal está suspenso a partir desta segunda no AM

O transporte rodoviário intermunicipal de passageiros está suspenso por prazo indeterminado | Foto: Divulgação

Iranduba (AM)- O transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, em todas as modalidades, está suspenso no Estado do Amazonas a partir desta segunda-feira (30). A determinação é da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam), emitida neste domingo (29) em que foi anunciada a paralisação do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.

O motivo da paralisação é a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), no Amazonas. O serviço será retomado assim que as atividades econômicas interrompidas pelos governos municipal e estadual forem restabelecidas e a população retomar sua rotina.

Segundo o comunicado da Agência, os únicos autorizados a utilizarem o serviço são os que estão no rol dos essenciais, bem como os casos de urgência e emergência definidos pela Arsepam. “A suspensão exige cumprimento imediato, sob pena de cassação da licença do operador”, completa a Arsepam.

As exceções são os transportes de cargas, casos de urgência e mercancia médica e o rol de serviços essenciais.