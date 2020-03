‘Aula em Casa’: segunda semana do projeto inicia atividades

A segunda etapa de aulas transmitidas pela TV Encontro das Águas conta com algumas novidades, como a inclusão do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental e a criação de um novo canal aberto (o 2.5) | Foto: Michell Melo/Semcom

Manaus- O cronograma da segunda semana do projeto “Aula em Casa”, regime especial de aulas não presenciais da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, já está disponível no site oficial da pasta, por meio do link https://bit.ly/3bE2u0k .



A segunda etapa de aulas transmitidas pela TV Encontro das Águas conta com algumas novidades, como a inclusão do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental e a criação de um novo canal aberto (o 2.5).

A expansão de séries e estudantes beneficiados pelo projeto se deu por meio de um Termo de Cooperação Técnica assinado pelas secretarias estadual e municipal de Educação (Semed-Manaus), na última semana.

Aulas dos 4° e 5° anos iniciam na próxima quarta-feira (1°) no canal 2.5

Aberto exclusivamente para atender os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para adquirir o novo canal, é necessário que os estudantes ou pais/responsáveis realizem uma atualização nos canais abertos do seu aparelho de televisão. Vale ressaltar que os televisores, independente de marca, têm processos semelhantes nessa busca.

Basta acessar o menu pelo controle remoto e procurar a opção que mais se assemelha a “busca de canais”. Em alguns televisores, esta opção se chama “busca/sintonia automática”, “ressintonia”, “programação de canais” ou “atualização de canais”. Depois de encontrar, é só clicar na opção e seguir as orientações da tela, aguardando até o final do processo. Ao concluir esta etapa, o canal 2.5 da TV Encontro das Águas já estará disponível.

Mais novidades

Além da inclusão dos 4º e 5º anos, a partir da segunda-feira (06), o projeto “Aula em Casa” passará a transmitir conteúdos do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, também no canal 2.5. As atividades para a Educação Infantil, que se chamarão “Hora do Recreio”, vão acontecer nos intervalos das programações, pela manhã e pela tarde.

Meios de transmissão

Além das transmissões nos quatro canais abertos da TV Encontro das Águas, os alunos das duas redes podem acompanhar os conteúdos do “Aula em Casa”, também, pelo aplicativo “Mano”, pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e YouTube, no canal ‘Aula em Casa Amazonas’.

Sobre o projeto

O “Aula em Casa” faz parte de um forte trabalho de prevenção, controle e contenção de riscos por conta da pandemia causada pelo coronavírus. O projeto permite que os alunos da rede pública assistam às aulas em casa por meio de canais de televisão aberta ou por sites e aplicativos, onde podem, ainda, interagir e tirar dúvidas.

O objetivo do Governo do Amazonas e agora Prefeitura de Manaus, é envolver estudantes, professores e familiares em uma grande rede em prol da Educação, dando continuidade ao processo de ensino e aprendizagem com qualidade e, principalmente, segurança.

*Com informações da assessoria