Estudante produz protetores faciais com impressão 3D para veterinários

O universitário ensina como fazer o protetor e fala sobre os custos da produção | Foto: Divulgação

Manaus - Em meio a pandemia de Covid-19, um estudante de medicina veterinária de Manaus adaptou um modelo de protetor facial produzido em uma impressora 3D. Os equipamentos, que seguem as normas da Organização Mundial da Saúde (OMS), serão doados para os médicos veterinários que continuam na linha de frente, atendendo as urgências e emergências de animais.



Aldenor Lima, de 31 anos, explica que a iniciativa não busca substituir os equipamentos já existentes e certificados, mas apresentar uma solução para quem não conseguiu adquirir o protetor por conta da alta demanda por Equipamentos de Proteção Individual (EPI). “Os serviços de urgência e emergência continuam, a demanda veterinária é grande. Então o protetor também evita que os médicos sejam expostos ou exponham os animais na hora do atendimento”.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), não há evidência de que pets fiquem doentes ou transmitam o vírus, apesar de um caso de cachorro infectado em nível fraco em Hong Kong. Mesmo assim, as orientações é que tutores ou demais pessoas com Covid-19 evitem contato com os animais.

“Faço parte de um grupo onde pessoas compartilham projetos em 3D. Uma pessoa compartilhou este projeto e eu adaptei para que fosse impresso mais rápido. A ideia é disseminar este projeto para que mais pessoas possam produzir os protetores e doarem a quem precisa”, comenta Aldenor.

Projeto compartilhado

O universitário ensina como fazer o protetor e fala sobre os custos da produção. “Para imprimir é preciso de plástico, que é o filamento PLA. Um quilo de plástico custa em torno de R$ 150 com o frete. Para produzir um protetor facial se gasta 30 gramas de plástico. Ou seja, podemos imprimir 33 protetores por quilo de filamento. A viseira é feita de um material chamado acetato, vendido em papelarias. Podendo também utilizar folhas em transparência de retroprojetor”, explica.

Quem tiver interesse em reproduzir os protetores, basta entrar em contato pelo e-mail [email protected]

*Com informações da Assessoria