Amazonas registra segunda morte por coronavírus

O músico Robson Lopes estava internado deste o dia 23 | Foto: Divulgação

Manaus - O Amazonas registrou a segunda morte por coronavírus na noite desta segunda-feira (30), por volta das 22h. O músico Robson Lopes, conhecido como Binho Lopes, de 43 anos, estava internado no hospital Delphina Aziz, na Zona Norte de Manaus, desde o dia 20 deste mês. A vítima era tecladista da banda Joy.

Ele foi internado apresentando grande acometimento pulmonar, com necessidade de manobras para melhorar a ventilação. O músico relatou que havia tido asma quando criança e atualmente sentiu os primeiros sintomas do Covid-19 após uma reunião de negócios com pessoas provenientes de São Paulo.

Conforme nota enviada pelo Governo do Estado, nesta terça (31), Robson foi internado apresentando grande acometimento pulmonar, com necessidade de manobras para melhorar a ventilação. Apresentou piora no quadro clínico na noite de ontem e não resistiu.

Binho era tecladista da banda Joy | Foto: Divulgação

Pelas redes sociais, amigos e familiares lamentam a perda e afirmam que, por recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não haverá velório.

Até segunda-feira (30), o Estado contabiliza 151 casos. Desse total, 140 casos são provenientes de Manaus, três de Parintins, dois de Manacapuru, dois em Itacoatiara, um de Santo Antônio do Içá, um de Boca do Acre, um de Anori, um caso em Novo Airão e, agora, duas mortes.

Ao todo, 22 pacientes encontram-se internados, sendo 11 em UTI. Outros 124 estão em isolamento domiciliar.