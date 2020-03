Ônibus colide contra poste em avenida de Manaus

O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (31) | Foto: reprodução

Manaus - Um ônibus do transporte coletivo de Manaus colidiu contra um poste de iluminação pública, na manhã desta terça-feira (31). O acidente entre a avenida Boulevard Álvaro Maia e a Constantino Nery.

A parte dianteira do veículo ficou completamente destruída.. A linha 125, que tem o itinerário Universidade Federal do Amazonas (Ufam)- Terminal 1- Praça da saudade, seguia para finalizar a rota no momento do acidente.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas ( Sinetram) a Expresso Coroado está apurando as causas do acidente. Conforme a empresa de ônibus, nenhum passageiro ficou ferido.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para manter a fluidez do trânsito.