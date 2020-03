Barranco desmorona e ameaça levar casas no Cidade de Deus

Manaus - Por conta das fortes chuvas e problemas de infraestrutura, moradores da rua Corinthians, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, temem que diversas casas próximas a um barranco desmoronem.

Na manhã desta terça-feira (31), moradores da região procuraram ajuda do programa “Comunidade”, da WEB TV EM TEMPO , para pedirem apoio das autoridades para que haja um auxílio, pois estão em situação de risco iminente.

A dona de casa Maria José da Silva Ventura, de 44 anos, informou que há 22 anos mora na região e teme que o patrimônio seja destruído. No total, sete pessoas integram a família dela.

“A maioria dos meus vizinhos já saiu das casas deles, mesmo sem auxílio. Eu estou muito preocupada, caso essas casas próximas ao barranco caiam, a minha também ficará comprometida. Falta estrutura para a água que escorre do bueiro. Estou vendo a hora perder tudo”, desabafou a dona de casa.

José Nonato Silva, aposentado, de 84 anos, também conversou com a equipe de reportagem e desabafou. Ele mora sozinho e convive com a situação de risco há 4 anos.

Moradores temem que o pior aconteça | Foto: Kennedson Paz

“É só eu e Deus. Desde que comprei essa casa os problemas se repetem. Já arrumei como podia, mas além do desmoronamento do barro, uma árvore ao lado da minha casa pode cair e destruir tudo. Eu já trabalhei muito, mas com 84 anos não posso mais trabalhar”, explicou seu José.

Além disso, o aposentado falou que equipes da Defesa Civil já foram ao local, mas não houve mais informações sobre a situação dos moradores.

“Eles vieram aqui, olharam, tiraram algumas medidas, mas não voltaram. Um engenheiro que veio também falou para não sairmos daqui e que aguardássemos um auxílio das autoridades”, disse.

O risco de tudo desmoronar também assusta a dona de casa Samara Hayden, de 46 anos, que há 8 anos mora na região.

“Esse problema começou no final de 2019 e foi se agravando cada vez mais. Temos medo de morrer aqui e estamos correndo esse risco. Se eu tivesse condições de comprar uma casa em outro lugar já teria comprado, o dinheiro que tinha na época só dava para comprar nesse bairro. Ficamos todo tempo em alerta e quando chove à noite não dormimos, pois, o pior pode acontecer”, explicou Samara.

A dona de casa informou que, por conta do risco, a mãe dela, uma idosa de 65 anos e o irmão especial de 31 anos, precisaram sair da casa.

A situação no local fica pior durante o período de chuva | Foto: Kennedson Paz

“Minha mãe e meu irmão tiveram que ir para Boa Vista por conta do risco. Compramos as coisas com grande dificuldade e perder tudo de uma hora para outra é muito triste”, finalizou a mulher.

A dona de casa Rosangela Santos, de 47 anos, disse, que depois de 19 anos, precisou abandonar a casa dela.

“Não posso arriscar a vida da minha família. Comigo moram oito pessoas, tenho quatro netos e fico muito triste com tudo o que está acontecendo. Agora estou morando de aluguel e não tenho dinheiro para pagar. O que queremos é uma ajuda”, lamentou Rosangela.

Ainda segundo a moradora, o pedido de ajuda foi feto há seis meses, quando o problema ainda estava no começo, mas até agora não houve resposta.

“Esse problema não estava tão grave quanto agora. Chamamos a Defesa Civil e protocolamos o documento no dia 4 de fevereiro, na época apenas a parte de baixo apresentava problemas”, ressaltou a dona de casa.

Segundo os moradores, a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) realizaram visitas no local, mas não deram prazo para começar os trabalhos.

“Agora estamos saindo de nossas casas e pedindo favores para outros vizinhos. No aluguel, quando a gente entra, tem que pagar. Graças a Deus tem pessoas de bom coração que nos ajudam”, desabafou Rosangela.

A reportagem entrou em contato com a Seminf e a Defesa Civil sobre a situação na região e aguarda uma reposta.