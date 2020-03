Presidente Figueiredo lança ações em diversos setores contra o Covid

Presidente Figueredo (AM)- A Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo vem agindo de forma intensa nas ações de prevenção e combate ao coronavírus. Presidente Figueiredo (localizado a 107 Km de Manaus) é um dos municípios da região metropolitana que até o momento não apresentou nenhum caso confirmado de Covid-19 (Coronavírus).

O Prefeito Romeiro Mendonça destaca o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário dos aposentados e pensionistas do Sistema de Previdência dos Servidores Públicos(Sisprev-PF), para que eles possam enfrentar o momento com um recurso financeiro a mais, além de ter antecipado na semana passada os salários dos funcionários públicos.

Ainda dentro das ações contra o Coronavírus, Romeiro Mendonça determinou a criação de um Posto de Saúde exclusivo de triagem aos casos com suspeitas de Covid-19. Pacientes com sintomas respiratórios como tosse, espirros e dor de garganta, devem procurar o posto de atendimento, que fica localizado na Av. Padre Callery, que funcionará a partir da próxima semana, em horário estendido (de segunda a sexta-feira, das 8 as 22h e aos fins de semana das 8 às 20h).

Para este posto específico de atendimento ao pacientes sintomáticos respiratórios, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) contratou um reforço de enfermeiros e técnicos de enfermagem para compor o quadro de funcionários temporários da unidade, como explica a titular da pasta, Dra. Sandra Braga: “Esses funcionários que trabalharão nessa unidade, estão sendo orientados e capacitados. A implantação desse posto visa não deixar acontecer acúmulo de pacientes no Hospital Geral, o que não seria bom nesse momento.”

No Hospital Geral Eraldo Neves Falcão, o Prefeito determinou a montagem de uma ala específica para atender casos de urgência de suspeitos do Covid-19, com a disponibilidade de leitos masculinos e femininos.

A Secretaria Muncipal de Saúde, viabilizou uma ambulância exclusiva para a transferência de pacientes em situações graves de Covid-19.

Prefeito Romeiro destaca ainda preocupação com a economia local

Em virtude do cenário mundial, onde todos os setores foram afetados com o impacto do Coronavírus, a situação econômica do município de Presidente Figueiredo sofre consequências com a crise instalada. As famílias de baixa renda e as que dependem do comércio em geral são as mais atingidas.

Nesse contexto, Romeiro Mendonça lança o pagamento do Bolsa Alimentação, um complemento no valor de R$ 200,00, que serão pagos com recursos da Prefeitura Municipal, pelo período de dois meses, para complementar a renda de aproximadamente 5 mil famílias que são cadastradas nos programas sociais do governo federal e trabalhadores informais do município.

O chefe do Poder Executivo Municipal afirma que a partir de Abril os meses serão considerados críticos, tendo em vista que a maior empresa geradora de tributos para o município, a Mineração Taboca, suspenderá suas atividades, considerando férias coletivas a seus colaboradores, por 30 dias, podendo ser prorrogado, em virtude da Pandemia do Covid-19.

“Em virtude da queda das receitas, suspendemos contratos e reduzimos 20% os considerados essenciais, como todos da saúde. Estamos priorizando os gastos com saúde, pagamento dos servidores municipais, repasse a Câmara, limpeza, segurança e ajuda a alimentação das famílias necessitadas.”, declara o Prefeito.

Mais medidas buscam frear o Coronavírus no município

A Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Presidente Figueiredo (EMTU), determinou a suspensão do embarque e desembarque de passageiros no entorno da rodoviária, além da proibição de aglomerações, eventos e reuniões no local.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas) suspendeu as visitas aos parques públicos municipais da cidade: Parque Galo da Serra, Parque Ecológico Orquídea e Parque Ecológico do Urubui Corredeira do Urubui) , o mais visitado de Presidente Figueiredo, chegando a receber aproximadamente dois mil visitantes por final de semana.

Foi criado o Comitê Integrado de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus para deliberar as urgências e emergências que surgirem nesse período de Pandemia. O comitê todos os dias se reúne para atualizar as informações e traçar medidas de prevenção, fiscalização e orientação a população quanto ao perigo de não cumprir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Fundação de Vigilância em Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.

Todos os atendimentos presenciais da Administração Pública Municipal estão suspensos e deverão atender somente casos de urgências e feitos por agendamento. Somente os serviços essenciais estão funcionando, para garantir o bem-estar da população.

