AM registra 3ª morte por coronavírus e sobe para 175 o número de casos

24 novos casos foram confirmados no Amazonas | Foto: Lucas Silva

Manaus – O Amazonas tem 175 pessoas com diagnósticos confirmados do novo coronavírus (Covid-19). Os dados foram anunciados na tarde desta terça-feira (31) durante transmissão do boletim diário realizado pelo Governo do Amazonas. Há confirmação de 24 novos casos no Estado, desde a última atualização, ontem (30). Em Manaus, há 159 casos, 16 nos municípios do interior e foram confirmadas três mortes por Covid-19.

Cerca de 28 pacientes permanecem internados, 12 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dentre os casos, três estão internados no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Rinald Abdel Aziz, localizado na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte.

Nas últimas 24 horas, foram identificados novos casos de Covid19 no interior: dois novos casos em Manacapuru, dois em Itacoatiara e um no Careiro da Várzea. Os números no interior sobem para 16. Os outros registros são em Parintins (3), Boca do Acre (1), Santo Antônio do Içá (1), Manacapuru (4), Itacoatiara (4), Anori (1), Novo Airão (1) e Careiro da Várzea (1). Enquanto em Manaus o total de infectados chegou a 159 casos.

Óbitos no AM

Foram confirmados 3 óbitos. A especialista alertou para os agravantes dos pacientes que morreram. O perfil dos pacientes internados é da faixa etária entre 30 e 49 anos. "A primeira morte confirmada em Parintins foi a de um paciente hipertenso e obeso. O segundo caso tinha problemas com obesidade e o terceiro - confirmado na manhã desta terça-feira (31) - tinha diabetes", destacou a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), dra. Rosemary Pinto.

"Pessoas em tratamento contra o câncer, diabéticos e obesos devem buscar atendimento assim que identificarem os sintomas que caracterizem o vírus. Uma morte segue em investigação para saber se a causa foi o coronavírus", ressaltou.

Rosemary confirmou também, durante a coletiva, que 26 pacientes saíram do período de transmissão da doença.



