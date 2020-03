Câmara dobra proposta de auxílio 'Nossa Merenda'

O auxílio será destinado a alunos matriculados na rede municipal de ensino e que estejam regularmente cadastrados no Cadastro Único da Secretária Especial do Desenvolvimento Social | Foto: Reprodução

Manaus - Após deliberarem o projeto de lei n°062/2020, que previa o auxílio de R$ 25 para estudantes de baixa renda matriculados na rede municipal de ensino, os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) dobraram a proposta do Executivo municipal e os alunos passarão a receber uma bolsa, por dois meses, no valor de R$ 50. A matéria foi aprovada nessa segunda-feira (30) durante sessão virtual do Parlamento.

A emenda, que modifica o 2º artigo da proposta enviada pelo Executivo, foi apresentada pelo líder do prefeito na CMM, vereador Marcel Alexandre (Podemos), que modificou a redação original do auxílio de segurança alimentar que será concedido às famílias de alunos matriculados na rede municipal de ensino e que estejam regularmente cadastrados no Cadastro Único da Secretária Especial do Desenvolvimento Social, vinculada ao Ministério da Cidadania do Governo Federal.

"O benefício será concedido na data de início da vigência da presente lei, no valor correspondente a R$ 50 mensais por aluno. É um grande passo para ajudarmos no enfrentamento do Covid-19", ressaltou o vereador.

A iniciativa é uma ação emergencial de enfrentamento à pandemia da Covid-19, de ambos os poderes, defendeu o presidente da casa, vereador Joelson Silva (PSDB).

"Essa harmonia que temos com o Executivo permite que a gente possa debater e tomar decisões em cima de assuntos de tamanha envergadura, para o bem dessas crianças e da própria população manauara, neste momento tão complicado", avaliou o presidente da CMM.

O recurso, segundo a prefeitura, será do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Impacto orçamentário

O benefício será pago nos moldes previstos pela lei 1.402, de 14 de janeiro de 2010, que instituiu o programa Bolsa Família Municipal Consorciada (BFMC), destinado à transferência de renda mínima para famílias em situação de extrema pobreza.

O "nossa merenda" terá duração de dois meses, abril e maio, e alcançará mais de 86 mil alunos, representando um investimento superior a R$ 2,1 milhões. Esses recursos sairão do orçamento da Semed e serão destacados para a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semmasc).

