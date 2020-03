Salas Rosas são reservadas para pacientes com suspeita de coronavírus

As salas ganharam fama depois de fake news | Foto: Reprodução

Manaus - Durante a coletiva digital desta terça-feira (31) do Governo do Amazonas, o secretário estadual de saúde, Rodrigo Tobias, explicou exatamente o significado das Salas Rosas na capital. O espaço é reservado a pacientes com suspeita de infecção do novo coronavírus em unidades hospitalares da rede pública.



As Salas Rosas existem em prontos-socorros, Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Serviços de Pronto Atendimento (SPA). Quando o paciente chega com sintomas de Covid-19, ele imediatamente é separado das outras pessoas. Ali, na sala rosa, os profissionais de saúde vão realizar os testes e demais encaminhamentos, conforme protocolo do Ministério da Saúde.

“Os pacientes são acompanhados pela equipe médica o tempo todo. Há profissionais para cuidar deles em todos os SPA, UPA e HPS. Se o paciente apresentar positivo para o teste e precisar de cuidados específicos, como equipamentos médicos; o mesmo será removido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o hospital Delphina Aziz”, disse Tobias.

Quem deve ir ao hospital

De acordo com as autoridades e profissionais da saúde, se a pessoa estiver com uma gripe simples, não há necessidade de procurar ajuda. Quem estiver com febre e os sintomas da gripe, permanece em casa, no entanto, em alerta.

Agora, se estiver com todos os sintomas citados acima somados a tosse e dificuldades em respirar, então deve-se buscar ajuda na unidades de saúde mais próxima.

Entrega dos testes

A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto, que também participou desta live, ressaltou que os testes estão sendo feitos de maneira ágil e que o Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen) tem trabalhado muito para permanecer dentro do prazo para a entrega dos testes em 48h.

“Só hoje já liberamos 130 resultados, onde 24 testaram positivo. Nós não temos demora. Estabelecemos um sistema de plantão no Lacen de 24h. Queremos aproveitar para agradecer a Fundação de Medicina Tropical, Fundação Alfredo da Mata, que disponibilizaram seus bioquímicos e seus equipamentos para o Lacen. Estamos abastecidos com insumos para realizar os testes e os pacientes não esperam o resultado para ser tratado. Os médicos seguem o protocolo de tratamento”, falou Rosemary.

Novos testes

O Ministério da Saúde anunciou 5 milhões de testes para todo o Brasil. Ainda não se sabe como será dividido, nem quando chega no Amazonas. O que já foi decidido, é que serão disponibilizados os testes para os profissionais de saúde, e em seguida para as pessoas do grupo de risco. Bem como, diabéticos, obesos, idosos, pacientes oncológicos entre outros.