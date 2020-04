Acúmulo de lixo em igarapé faz ponte desabar após chuva em Manaus

A área já está interditada para a instalação de nova rede de drenagem | Foto: Divulgação

Manaus - Durante a forte chuva que atingiu a capital amazonense nesta terça-feira (31), a ponte que liga o conjunto Petros ao conjunto Tiradentes, na Zona Centro-Sul, desabou e deixou motoristas e moradores ilhados. Além desse caso, a Defesa Civil municipal registrou outras seis ocorrências na cidade.

Sobre o desabamento da ponte, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que já acionou uma equipe de pronta-resposta para atuar na recuperação da estrutura.

Segundo laudo dos técnicos do órgão, o rompimento da tubulação foi ocasionado pelo acúmulo de lixo despejado irregularmente no igarapé. Os dejetos foram trazidos pela chuva, o que impediu a passagem do fluxo das águas, levando a drenagem a romper.

Interdição

Ainda conforme a Seminf, a área já está interditada para a instalação de nova rede de drenagem pela equipe de pronta-resposta da Prefeitura de Manaus. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) monitora o trânsito na área, e ainda nesta terça deve anunciar qual será o itinerário que os veículos vão precisar percorrer.

Riscos de desabamentos

A central de atendimentos da Defesa Civil Municipal, por meio do 199, registrou, até a publicação desta matéria, seis ocorrências. Nos bairros Nova Cidade, Zona Norte; Raiz, Zona Sul; e comunidade Nova Vitória, na Zona Leste, três casas apresentaram riscos de desabar.

O órgão também registrou três situações de deslizamento de barrancos. Os casos são na comunidade Nova Vitória, na Zona Leste, bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte, e Petrópolis, na Zona Sul.

Todas as ocorrências estão sendo atendidas pelas equipes técnicas da Defesa Civil Municipal e nenhuma possuí vítimas.