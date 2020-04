Prefeitura reforça isolamento social após a confirmação de óbitos

Coletiva on-line realizada nesta terça-feira (31) | Foto: Divulgação/Semsa

Manaus - A Prefeitura de Manaus orienta a população que observe com maior rigor ainda a necessidade de manter o isolamento social, a partir da confirmação de dois óbitos de residentes na cidade. Em coletiva on-line, realizada na manhã desta terça-feira (31), na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o secretário Marcelo Magaldi e subsecretária de Gestão da Saúde, enfermeira Adriana Elias, fizeram uma atualização das informações sobre as ações da prefeitura para conter o avanço do novo coronavírus em Manaus e um balanço da vacinação dos idosos contra a Influenza.

“Entramos no 20º dia de luta contra o novo coronavírus, mas antes mesmo da confirmação do primeiro caso, o prefeito Arthur Virgílio Neto orientou que a Semsa começasse a definir ações para minimizar o impacto desse vírus, que é altamente contagioso, em nossa cidade. Entre essas medidas, a contratação de recursos humanos, o reforço nas unidades, com o abastecimento de insumos para assegurar a proteção de servidores e usuários, a definição de unidades preferenciais para o atendimento de usuários com sintomas suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus entre outras”, apontou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Outro cuidado, segundo o secretário, é com relação às informações que são levadas para a população. Para assegurar que não sejam divulgadas informações erradas e/ou especulações, a Prefeitura colocou no ar um hotsite no qual são disponibilizadas as informações oficiais sobre o novo coronavírus – desde o que é esse vírus, passando por sintomas, formas de contágio, onde buscar ajuda e muito mais. No espaço foi criado um chat por meio do qual o usuário pode fazer contato com uma equipe multidisciplinar treinada para esclarecer as dúvidas que foram apresentadas. O endereço é http://covid19.manaus.am.gov.br e os horários de atendimento serão de segunda a sexta-feira, das 7h às 22 h e aos sábados e domingos, das 8h às 16h.

De acordo com o informe epidemiológico da Sala de Situação de Vigilância em Saúde da Semsa, até esta terça-feira Manaus tinha 159 casos confirmados por exame, dos quais 28 pacientes encontram-se internados, 563 casos descartados e dois óbitos.

Campanha de vacinação contra a Influenza

Paralelamente às ações para tentar conter o avanço do novo Coronavírus em Manaus, a Prefeitura está realizando a campanha de vacinação contra a Influenza, que este ano foi antecipada pelo Ministério da Saúde (MS) como mecanismo para agilizar o diagnóstico da Covid-19, causada pelo novo coronavírus.

Até 30/3 já haviam sido vacinadas mais de 64 mil pessoas de 60 anos ou mais – resultado conquistado em uma semana de campanha. Equivale a mais de 57% do total de idosos a serem vacinados em Manaus.

“Nosso trabalho de vacinação vai prosseguir, dentro das estratégias adotadas para resguardar a saúde dessa parcela da população, que é a mais vulnerável aos efeitos do novo coronavírus. Estamos indo de casa em casa, seja por meio das equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), seja nas rotas criadas a partir dos cadastros feitos pelo site da Semsa e também no sistema de drive-thru, nos estacionamentos de cinco shoppings da cidade. Vamos levar a vacina para todos. Pedimos que os idosos não se preocupem e, principalmente, que fiquem em suas casas”, apelou Magaldi.

A vacinação das pessoas que fizeram o cadastro pelo site ocorre simultaneamente, em todas as zonas da cidade, por meio dos Distritos de Saúde. Mais de 142 mil pessoas preencheram o formulário disponibilizado pela Semsa para a vacinação. O cadastro foi encerrado no último sábado, mas quem não tiver conseguido pode enviar mensagem para o endereço de e-mail [email protected]

“No sistema de drive-thru, modalidade inédita em Manaus e que também está ocorrendo em outras cidades brasileiras, a vacina é oferecida sem que o idoso precise sair do veículo. Esse atendimento teve início na última sexta-feira(27), nos estacionamentos de cinco shoppings centers”, explicou a subsecretária de Gestão da Saúde, enfermeira Adriana Elias.

Nesta quarta-feira (1°), os pontos de drive-thru estarão no Amazonas Shopping, Manauara Shopping, Ponta Negra Shopping, Shopping Phellipe Daou e Sumaúma Shopping (nos dias 1 e 2/4).

As rotas para vacinação dos cadastrados no site são Parque Dez (Sul); Jorge Teixeira (Leste); Colônia Santo Antônio e Novo Israel (Norte); e Glória e Compensa (Oeste).

No final da coletiva, o secretário Marcelo Magaldi fez questão de agradecer o esforço e dedicação dos servidores que estão indo de casa em casa para vacinar os idosos, aos diretores dos shoppings centers que, mesmo fechados por força do decreto estadual de calamidade, disponibilizaram os espaços nos estacionamentos para a instalação dos pontos de drive-thru, à Polícia Militar e todas as pessoas engajadas nessa luta. “Além desses, temos ainda todos os parceiros das outras secretarias e órgãos da prefeitura que se uniram à Semsa, dando suporte em todas as ações nesse momento de crise”, ressaltou o secretário.

