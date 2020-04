Governo do AM vai contratar 600 profissionais da saúde

O intuito é preparar a equipe da saúde para os próximo meses, em que será o pico da doença | Foto: Divulgação

Manaus - Diante de uma pandemia e mesmo com o isolamento social, o número de pacientes confirmados com o novo coronavírus no Amazonas vem aumentando desde a divulgação do primeiro caso em 24 de março.

Pensando nisto, a Secretaria de Estado da Saúde (Susam) anunciou a contratação de 600 profissionais para atuarem na área. A informação foi divulgada esta semana, durante coletiva digital, pelo titular da Susam, Rodrigo Tobias.

De acordo com o secretário, contratar os servidores agora é uma maneira de prevenção, uma vez que o Mundo está lidando com uma pandemia e não se sabe como o vírus irá reagir no Amazonas.

“Cerca de 600 novos servidores da saúde serão contratado para trabalhar no hospital Delphina Aziz. Médicos, enfermeiros, técnicos, psicólogos entre outros profissionais estão na lista para contratação. O intuito é preparar a equipe da saúde para os próximo meses, em que será o pico da doença. Acreditamos que a demanda de profissionais será grande”, contou o secretário.

Sobre a contratação

O secretário explicou, ainda, que o Hospital Delphina Aziz, é uma parceria público/privada. Funciona como uma organização social, no hospital, existe um contrato de gestão. Por esse motivo, quem realiza boa parte das admissões é o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano ( Indsh).

“Em parceria com o hospital que possui uma gestão privada, nós iremos fazer a contratação desses profissionais. As contratações acontecerão a medida que os casos forem aumentando. Será contratado o recurso humano necessário para prestarmos um serviço de qualidade àqueles que precisarem”, afirmou Tobias.

Depois disso, novas informações devem ser transmitidas nos próximos dias. Para quem é da área da saúde e procura emprego, é importante estar atento.

Novos Leitos

Aproximadamente 10 novos leitos deveriam chegar em Manaus nesta terça-feira (31), com tudo, devido a pandemia, o terminal 1 do aeroporto de Guarulhos está fechado. A secretaria aguarda a chegada do material.

Número de casos

Nas últimas 24hs foram registrados 24 novos casos de pacientes com covid-19, isso é equivalente a uma pessoa contaminada por hora. No geral o Estado registrou 175 casos no Amazonas, sendo 159 em Manaus e 16 no interior. Foram confirmadas três mortes por coronavírus. 120 pessoas seguem sendo investigadas, aguardando análise do Laboratório Central.

E por falar em profissionais de saúde, 25 deles testaram positivo, que de um modo geral, soma 14,2% do total de infectados. De acordo com a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto, é importante dizer que: “os pacientes da área da saúde não foram infectados no local de trabalho. Eles viajaram e acabaram doentes”.