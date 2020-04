AM tem 200 casos confirmados de Covid-19; incluindo um indígena

Manaus - Em menos de 24 horas, 25 pessoas foram diagnosticadas com a doença Covid-19. Pela coletiva on-line, na tarde desta quarta-feira (1º), foi oficializado pelo Governo do Amazonas que 200 pessoas em todo o Estado estão com o novo coronavírus. São 179 casos em Manaus , 21 no interior, e o primeiro caso de indígena no Brasil com a doença.

De ontem (31) para hoje não houve o aumento no número de mortes - total três. Outras três mortes também são investigadas por suspeita de terem sido ocasionadas pelo coronavírus. O grupo idoso ainda é a preocupação para as autoridades de Saúde, pois o número de contaminados dobrou.

Quem apresentou o relatório diário do Governo do Estado foram a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto, e o secretário-executivo de Atenção Especializada do Interior, Cássio Espírito Santo.

Confira o Web TV News - 1ª edição, que foi ao ar nesta quarta-feira (1º) pela Web TV Em Tempo: