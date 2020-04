AM tem 200 casos confirmados de Covid-19, incluindo uma indígena

Manaus - Em menos de 24 horas, mais 25 pessoas foram diagnosticadas com a doença Covid-19. Por coletiva on-line, na tarde desta quarta-feira (1º), foi oficializado pelo Governo do Amazonas que 200 pessoas em todo o Estado estão com o novo coronavírus. São 179 casos em Manaus , 21 no interior, e o primeiro caso de uma pessoa indígena no Brasil com a doença.

Quem apresentou o relatório diário do Governo do Estado foram a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto, e o secretário-executivo de Atenção Especializada do Interior, Cássio Espírito Santo.



De ontem (31) para hoje não houve o aumento no número de mortes que somam três. Outros três óbitos, estão em investigação por suspeita de terem sido ocasionados pelo coronavírus. O grupo de pessoas idosas ainda é a preocupação das autoridades de Saúde, pois, o número de contaminados dobrou.

Sobre os pacientes

Atualmente, 138 pacientes permanecem em isolamento, entre estes estão os profissionais de saúde que contraíram a Covid-19. Outras 106 pessoas aguardam em análise o resultado dos testes.

O número de internados subiu para 28 pacientes entre a rede pública e privada. Entre eles sete pessoas são maiores de 60 anos e a faixa etária dos outros pacientes varia entre 18 à 60 anos. Segundo Rosemary, nenhuma criança e nem adolescente está internado, o bebê no município de Parintins já esta estável.

Casos no interior

Dos 21 casos no interior do Amazonas, seis são de Manacapuru, quatro de Itacoatiara, quatro em Santo Antônio do Içá, três em Parintins. Anori, Boca do Acre, Careiro da Várzea e Novo Airão registram um caso em cada município.

Indígenas do Alto Solimões

A primeira indígena que ficou contaminada, mora no município de Santo Antônio do Içá. A mulher trabalha como agente indígena de saúde e atua na área urbana do município. Ela trabalha realizando atendimento indígena na sede de uma Unidade Básica de Saúde.

Questionada sobre como será a prevenção no povo indígena, Rosemary respondeu: “Existe um sub-sistema de saúde para os indígenas. Há uma secretaria do Governo Federal, dentro do Ministério da Saúde. A responsabilidade é dos Distritos Sanitários Indígenas. Eles têm orientado que não saiam das aldeias mas as ações em área indígena são do Governo Federal ”, esclareceu.