Família lamenta perda de casa e busca ajuda para recomeçar em Manaus

O casal busca forças para recomeçar após perderem a casa em que moravam | Foto: Suyanne Lima

Manaus - A dona de casa Francineide Soares de Freitas, de 50 anos e o autônomo Epídio Paiva, de 53 anos perderam a casa onde moravam na rua Manoel Ribeiro, no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus, após um desabamento ocorrido na tarde de terça-feira (31), por volta das 17h, após fortes chuvas na área. Eles buscam forças para recomeçar após perderem o patrimônio que levou 26 anos para ser construído.

Local do desabamento | Foto: Suyanne Lima

Vídeos que circularam em redes sociais flagraram o momento exato em que a casa deles desabou. No local, residiam com mais seis pessoas, dentre filhos e netos. O medo dos moradores da localidade é de que outras casas desabem no barranco que está cedendo. Eles denunciam uma obra de tubulação realizada pela Prefeitura de Manaus que apontam como a causa do desastre e afirmam terem procurado por várias vezes os órgãos competentes para informar sobre a situação de risco e "tragédia anunciada".



O autônomo Epídio Paiva fez questão de exibir para a reportagem documentos foram entregues para os órgãos competentes para informar a situação de risco do local. Desde a forte chuva do dia 23 de março, ele e os familiares haviam deixado o imóvel com medo de que o barranco cedesse. Neste domingo (29), uma igreja que fica ao lado da residência dele cedeu.

Epídio exibe documentos que entregou aos órgãos competentes | Foto: Suyanne Lima

"Desde 2011 estou nessa luta com os órgãos competentes. Essa tubulação mal feita prejudicou todos os moradores. Trabalho nos semáforos vendendo frutas e foram 26 anos para construir essa casa e ter o que é nosso. Felizmente ainda conseguimos retirar os móveis, mas perdemos toda a estrutura da nossa casa e não estamos recebendo assistência alguma. Nossos amigos fizeram uma cota para juntar R$ 400 e alugar uma quitinete de dois cômodos para eu ter onde ficar com a minha família. Mês que vem só Deus sabe o que vai ser de nós", relatou Epídio.

Já a esposa dele, Francineide Soares relata que não tem conseguido nem comer e passa mal constantemente devido a destruição do imóvel.

"Nossa vida é aqui. Meus filhos cresceram nessa casa e meus netos estavam crescendo. Esse local é a história da minha vida e foi tudo para o chão por causa desse bueiro. Não sei como vamos sobreviver agora, devido a essa destruição e também a crise. Meu esposo vende frutas no sinal. Meus netos precisam de massa e outras coisas e não temos de onde tirar", declarou a dona de casa.

Medo

A técnica em enfermagem teme perder a casa onde mora | Foto: Suyanne Lima

A técnica em enfermagem Fátima Lúcia, de 51 anos, contou para a reportagem sobre o medo de perder a casa em que mora. A casa dela é situada na mesma rua da casa de Epídio e Francineide e teme que a casa dela também venha desabar.



"É impossível dizermos que estamos bem assessorados. A Defesa Civil veio aqui no dia 23 de março, fez um cadastro e falou que deveríamos procurar imóveis para alugarmos, mas depois sumiram. Quem é que vai alugar um casa com promessa de terceiros? Isso não existe. Não estamos pedindo esmola, estamos lutando pelos nossos direitos. Hoje estou vendo minha estrutura abalada por causa de um esgoto em que meu vizinho lutou por anos para que alguém fizesse algo. Uma tragédia anunciada e agora concretizada", argumentou.

Posicionamento

O Em Tempo entrou em contato com a Defesa Civil e com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) para saber quais foram os procedimentos adotados em relação aos moradores, medidas que deverão ser tomadas de âmbito social e informações sobre as obras realizadas na área.

Em Nota, a Defesa Civil informou que conforme verificado na Central de Emergência 199, todas as ocorrências registradas no referido endereço, no dia 23 de março já foram devidamente atendidas pelas equipes do órgão em ação conjunta com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), para a inserção das famílias no Programa de Auxílio Aluguel. A pasta reforça que a área continua sendo monitorada pela Defesa Civil e que uma nova avaliação do local será realizado no dia de hoje (1°) devido a nova situação de desabamento ocorrido na terça-feira (31).

Até a publicação da reportagem, o Em Tempo não recebeu resposta da Seminf.

As pessoas que queiram fazer doações de material de construção e mantimentos para o casal Epídio e Francineide podem entrar em contato por meio dos números (92) 99369-6008 ou 99475-9057.

Veja o momento em que a casa desabou: