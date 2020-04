Prefeitura inicia rondas de vigilância sanitária em mais de 60 bairros

Cinquenta e quatro fiscais das gerências de Serviços, Produtos e Engenharia Sanitária estão envolvidos no modelo de ação | Foto: Divulgação Visa Manaus

Manaus - A partir do mapeamento das regiões de interesse prioritário, a Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus (Visa Manaus) deu início, nesta quarta-feira (1°), a uma nova estratégia de fiscalização para o enfrentamento ao novo coronavírus, causador da Covid-19. As inspeções passaram a ser feitas em sistema de ronda, com equipes específicas para cobrir mais de 60 bairros da capital ao mesmo tempo. As rondas têm como prioridade os estabelecimentos que pertencem aos segmentos considerados essenciais, como alimentos e medicamentos.

“Com a nova abordagem, queremos fortalecer as ações de vigilância, ampliando os espaços de atuação permanente e intensificando o controle das condições sanitárias”, informa o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, destacando que, com a medida, a Visa Manaus também deve coibir com mais eficiência os serviços que descumprem a recomendação de suspensão temporária.

Cinquenta e quatro fiscais das gerências de Serviços, Produtos e Engenharia Sanitária estão envolvidos no modelo de ação e, diariamente, devem percorrer sua região de referência para orientar os estabelecimentos de interesse sobre medidas de higiene e distanciamento social, além de inspecionar os serviços para verificação do cumprimento das recomendações emitidas pelas autoridades sanitárias.

O alvo das rondas são supermercados, mercadinhos, padarias, bares, restaurantes, drogarias, casas lotéricas, caixas eletrônicos, estabelecimentos de saúde e outros serviços autorizados a funcionar na sua totalidade ou parcialmente. Os fiscais também irão verificar o cumprimento do decreto que proíbe serviços não essenciais de funcionar.

A diretora da Visa Manaus, Maria do Carmo Leão, alerta que os estabelecimentos com irregularidades serão orientados quanto às medidas de adequação, e os que estiverem abertos de modo irregular, interditados.

As equipes de fiscalização foram definidas a partir do local de moradia dos fiscais, para facilitar o deslocamento dos profissionais e dar mais agilidade ao trabalho.

Ainda segundo ela, a Visa também vai fortalecer a fiscalização de rotina em outros 24 bairros, principalmente nas zonas Norte e Leste, onde as inspeções serão dirigidas para estabelecimentos previamente definidos, com ações programadas, diariamente.

Canais de atendimento

Para facilitar o contato da população, para denúncias, dúvidas e esclarecimentos, a Visa criou novos canais, incluindo os exclusivos para assuntos relativos ao novo coronavírus (98842-7422, 98842-8698 e [email protected]). Para serviços de protocolo, agendamento e informações gerais foram destinados os números 98842-8238 e 98842-8517, e o e-mail [email protected]

Além desses, segue em operação a Ouvidoria do órgão, que acolhe denúncias e pedidos de orientação pelo 98842-8481 e pelo [email protected]

*Com informações da assessoria