Papo Franco: Tatiana Schor fala sobre ciência e tecnologia no Amazonas

Manaus - Em entrevista ao programa Papo Franco, apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira, a atual secretária de Ciência e Tecnologia, Tatiana Schor comentou aspectos de desenvolvimento socioeconômico na região amazônica a partir de mecanismos de pesquisa e articulação.

Trajetória

Tatiana Shor é formada em Economia, mas ao longo de sua trajetória desenvolveu pesquisas em outras áreas de conhecimento como geografia e ciência ambiental.

Atualmente está à frente do comando da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência Tecnologia e Inovação (Sedecti) onde desenvolve projetos de articulação com outros setores a fim de tornar as ações mais efetivas.

Pesquisa no Amazonas



A palavra-chave da atuação da secretaria de ciência é ‘articulação’. Segundo a pesquisadora, o trabalhado do órgão vem sendo realizado a partir de uma ‘hélice quíntupla’, composta por: setores do governo, entidades privadas, academia, sociedade civil e grandes investidores.

A partir da convergência dessas parcelas da sociedade, é possível construir projetos que atendam demandas e desenvolvam novas pautas de discussão.

" Não podemos fazer nada no Amazonas sem ouvir a população " Tatiana Shor, Secretária Sedecti

Um dos aspectos ressaltados pela pesquisadora diz respeito à produção de pesquisas no Amazonas. Segundo dados da própria entrevistada, há 70 professores com titulação de doutores somente em Parintins e mais de 40 em Coari. Por isso é preciso levantar cada vez mais dados em nível estadual, para que haja um reconhecimento da potencialidade de produção de conhecimento.

" Tem muita gente produzindo pesquisa no Amazonas [...] Essas pessoas não surgiram com esses trabalhados do nada, estão imersas em comunidades e contextos sociais há anos [...] Há muita gente pensando nossa região, e é de lá que virão as soluções pois eles vivem aquela realidade. " Tatiana Shor, Secretária Sedecti

Atuação

Sobre sua posição na secretaria, Tatiana comenta que ela é técnica e não política, mas em seu caso, isso é muito positivo pois ela consegue propor métodos que nem sempre parecem tão óbvios para os parlamentares e com isso há um encontro de visões.

" Aceitei atuar nessa função porque acredito que posso ajudar o Amazonas a melhorar " Tatiana Shor, Secretária Sedecti

A sua principal metodologia de atuação é o contato direto nas bases. Para a pesquisadora é preciso ouvir as demandas das populações que moram em lugares mais distantes e vivem uma realidade singular, pois essas pessoas já refletiram muito sobre as questões que dizem respeito a elas. Somente após esse processo de escuta ativa é possível discutir soluções. O trabalho é conjunto.

" É preciso pegar essas produções científicas, desenvolvê-las, aplicá-las dentro dos contextos sociais das populações para então dinamizar a economia " Tatiana Shor, Secretária Sedecti

Quer saber mais sobre os trabalhos desenvolvidos na de Sedecti? Confira a entrevista na íntegra:

*Colaborou WEB TV Em Tempo/Tatiana Sobreira