Água é artigo de luxo na Zona Norte Manaus e preocupa moradores

A lavagem das mãos é essencial na prevenção do novo Coronavírus, no entanto muitas famílias não têm acesso contínuo ao serviço de água. | Foto: Reprodução

Manaus - Um dos protocolos de segurança do Ministério da Saúde é lavar as mãos para prevenir o contágio por meio do Coronavírus, mas tem gente preocupada porque o que era para ser de direito, acaba se tornando um artigo de luxo na Zona Norte Manaus. Na casa de Gabriela falta água todos os dias.

A água da casa dela vem de vez em quando e logo vai embora sem atender todas as necessidades da família. Quando aparece, a estratégia é correr contra o tempo. Ela até comprou uma caixa d'água de mil litros, mas a água só chega até a metade.

Lavar as mãos com água e sabão, mesmo sendo algo tão simples, se tornou uma atitude importantíssima em tempos de pandemia do Covid-19.

*Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa