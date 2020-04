Aleam aprova pacote econômico de enfrentamento ao Covid-19

A principal medida aprovada pelos deputados estaduais foi o decreto do estado de calamidade pública no Amazonas até o dia 31 de dezembro | Foto: TV Em Tempo

Manaus - A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou, em sessão virtual na última terça-feira (31), o pacote econômico de ações voltadas ao enfrentamento do novo coronavírus. A mensagem governamental foi enviada pelo Governo à Assembleia na última sexta-feira (27).

A principal medida aprovada pelos deputados estaduais foi o decreto do estado de calamidade pública no Amazonas até o dia 31 de dezembro. A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) permite ao governo remanejar verbas de investimentos obrigatórios e habilitar o Fundo de Promoção Social e erradicação da pobreza.

A Aleam aprovou também medidas de caráter emergencial de gestão financeira, orçamentária e fiscal, com o objetivo de combater os impactos econômicos da pandemia.

A votação em regime de urgência aconteceu na segunda semana de trabalho remoto dos deputados, por meio de videoconferência. As leis aprovadas vão permitir segurança no atendimento de saúde e a segurança alimentar, priorizando os recursos para serem utilizados no enfrentamento do Coronavírus, como a compra de máscaras e respiradores.

Nessa quarta-feira (1º) o governador Wilson Lima divulgou, por meio de uma transmissão ao vivo, uma série de medidas de apoio aos produtores rurais. Entre elas está a concessão de um crédito emergencial de R$ 25 milhões para atividades produtivas.

Outros R$ 40 milhões serão disponibilizados pela Agencia de Fomento do Amazonas, para ajudar o micro e pequeno empreendedor a desenvolver novos negócios.

