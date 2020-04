Para FVS, médica não contraiu Covid19 por falta de EPI no 28 de Agosto

A resposta sobre o caso foi durante a coletiva de ontem (1º) | Foto: Reprodução

Manaus – Após a declaração da médica Deborah Tayah na última terça-feira (31), que diz ter sido contaminada pelo novo coronavírus durante o exercício da profissão em Manaus, a diretora da Fundação de Vigilância e Saúde, Rosemary Pinto, se pronunciou, durante coletiva nesta quarta-feira (1º), e disse que, após investigações, concluiu-se que a médica não foi contaminada durante o trabalho no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital amazonense.

A denúncia feita por Deborah, que foi afastada após apresentar sintomas do novo coronavírus, consistia em ter sido contaminada pela falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), enquanto atendia pacientes no hospital. Ela informou, também, que não havia equipamentos suficientes para todos os profissionais.

Rosemary Pinto confirmou de que há 25 profissionais contaminados pelo novo vírus, mas que 23 deles, considerando o período de encubação, foram contaminados fora do Amazonas, em viagens feitas pelos profissionais. Sobre a denúncia feita pela médica, a diretora da FVS explicou que houve uma investigação do caso e que a contaminação ocorreu enquanto a médica estava fora do Amazonas.

“Nossa principal investigadora, epidemiologista da Fundação, responsável pela investigação e controles de surto, foi quem pessoalmente investigou o caso. Durante a entrevista, a profissional informou que estava recém-chegada de São Paulo. Se nós formos avaliar o período de incubação, pode-se concluir que essa profissional não se contaminou em Manaus. Ela estava em São Paulo no momento da contaminação”, explicou Rosemary.

Os profissionais contaminados permanecem em quarentena domiciliar | Foto: Divulgação

A Diretora da FVS explicou também que os outros profissionais de saúde com Covid-19 no Amazonas, que estão fora do exercício da profissão, permanecem em quarentena. “Os demais profissionais estão em domicílio cumprindo o período de quarentena, isolados e obrigatoriamente permanecerão por um período de aproximadamente 14 dias em casa. Alguns deles vão sair mais cedo e outros mais tarde desse período de isolamento”, enfatizou.

Durante a coletiva, Rosemary fez questão de esclarecer e explicar que investigações foram feitas em torno dos casos de contaminação de profissionais da saúde no Amazonas e reforçou que o contato com o vírus aconteceu de forma externa, em locais que já havia transmissão comunitária.

“Desses profissionais, 22 deles não foram contaminados durante o exercício da profissão no Amazonas. Eles estiveram fora do Estado, alguns passaram pela Europa e outros pelos Estados Unidos. Alguns deles passaram o vírus para familiares, amigos e colegas de trabalho. Apenas três foram contaminados no exercício da profissão”, finalizou.

Casos no AM

Foi oficializado, ontem (1º), pelo Governo do Amazonas, que 200 pessoas em todo o Estado estão com o novo coronavírus. São 179 casos em Manaus , 21 no interior, e o primeiro caso de uma pessoa indígena no Brasil com a doença.



