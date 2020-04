Igreja em Manaus realiza "drive-thru" da oração

Manaus – Para estimular a fé e a esperança em meio a crise provocada pelo Coronavírus, o Ministério Internacional da Restauração da Zona Centro-Sul (MIR Centro-Sul) oferece o "drive- thru de oração", que já alcançou mais de 2 mil pessoas em três dias de ação.

O projeto iniciou na última sexta-feira (27), e já atendeu diversos pessoas que não precisaram sair do seu veículo para formar uma corrente de oração. Os pastores da igreja levam palavras de incentivo e conforto a quem está desacreditado. O serviço é oferecido em frente à igreja, localizada na avenida Major Gabriel, 1.728, bairro Praça 14.

De acordo com o apóstolo e presidente do Ministério, Dr. Arão Amazonas, as pessoas não precisam ser tocadas para receberem as bençãos e serem confortadas espiritualmente.

"As pessoas são abençoadas sem a necessidade de contato com os pastores, dentro de seus próprios veículos. Permanecemos com a suspensão de nossas atividades de culto, mas não esquecemos do nosso papel como entidade social", revela.

O serviço ganhou destaque e passou a atrair diversos carros ao drive-thru. O que inicialmente deveria ser um serviço passageiro, realizado apenas por três dias, passou a ter grande procura e agora atende pessoas de toda a capital que estão em busca de esperança.

"A procura das pessoas por uma breve oração ou uma pequena palavra de conforto nos animou a continuar por mais uma semana. Agora estaremos todos os dias, das 9h às 19h, levando a palavra de Deus e de esperança a quem nos procurar", explicou.

A ação teve como referência a ação da prefeitura de Manaus, drive-thru da vacinação que imunizou os idosos, em pontos estratégicos da cidade, sem a necessidade de que os mesmos saíssem de dentro dos seus veículos. No caso da igreja, o produto ofertado é a intercessão em tempos de fé e esperança abalada.

Pelo menos 2 mil pessoas já passaram por lá | Foto: Divulgação

A iniciativa surgiu após diversos pedidos feitos a igreja e aos líderes religiosos que intensificassem as orações no período de aflição causado pela pandemia. De acordo com o presidente a intensidade de pedidos foram altas e toda a comunidade se mobilizou para que a fé das pessoas não fosse abalada

"Nossa intenção é promover a fé das pessoas, uma vez que, após a instalação da quarentena e restrição de acesso das pessoas à igreja, recebemos diariamente milhares de mensagens de pessoas solicitando orações, palavras de apoio e de conforto. Foi assim que surgiu a ideia do drive-thru", justificou Amazonas.

E a ação tem um resultado positivo para quem passa por lá, o representante comercial, André Cardoso aproveitou o domingo para dar conhecer o serviço e realizar suas orações.

"Estamos vivendo dias desafiadores e saber que uma igreja se preocupa com o bem-estar, não apenas de sua religião ou igreja, mas com a sociedade em geral, o serviço traz a convicção do verdadeiro mandamento de Deus, o amor ao próximo", contou André.

Os pastores e auxiliares que realizam a ação são cientes da necessidade de prevenção contra o Covid-19 e estão portando os itens de segurança orientados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como o uso de luvas, máscaras, toucas e aventais.