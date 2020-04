Prorrogado por 15 dias o retorno das aulas em Presidente Figueiredo

A decisão visa garantir a saúde e bem-estar de aproximadamente 8.500 alunos, professores, servidores e familiares, como forma de prevenção contra a contaminação pelo Covid-19 | Foto: Divulgação

Presidente Figueiredo - O Prefeito de Presidente Figueiredo Romeiro Mendonça (PP) decide pela prorrogação da suspensão das aulas na rede pública municipal de ensino por mais 15 dias, a contar a partir desta quinta-feira (2).

A decisão visa garantir a saúde e bem-estar de aproximadamente 8.500 alunos, professores, servidores e familiares, como forma de prevenção contra a contaminação pelo Covid-19, que vem se alastrando de forma preocupante em todo o país.

As aulas no município de Presidente Figueiredo foram suspensas, inicialmente, no dia 19 de março.

De acordo com a nova Portaria 010/2020, publicada no dia 1 de Abril de 2020, a previsão de retorno das aulas é dia 18 do mês corrente, podendo ser prorrogado até que a situação da Pandemia esteja sob controle no país.

A portaria destaca ainda a prorrogação da suspensão dos serviços de transporte escolar, pelo mesmo período, em toda a Rede Municipal de Ensino.

*Com informações da assessoria