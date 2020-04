Mais um município do AM entra na lista da Covid-19

Manaus- Os casos de coronavírus tem crescido no Amazonas. Nas últimas horas, mais 29 pessoas foram diagnosticada com o novo vírus. Agora são 229 pessoas infectadas. Na apresentação da live do Governo do Estado, desta quinta-feira (02), foi anunciado que no município de Tonantins, três pacientes testaram positivo, e outros dois da cidade de Tefé estão em investigação. De acordo com as autoridades de saúde é necessário permanecer no isolamento social.



Quem apresentou o relatório diário do Governo do Estado foram a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto e o secretário de Estado da Saúde, Rodrigo Tobias.

Dados do interior

Tonantins que é localizado a 872 quilômetros de Manaus, entrou para a lista de municípios que possuir pacientes com coronavírus. A cidade apresentou três pessoas que testaram positivo.

Atualizados, são 24 casos do Covid-19 no interior do estado- Manacapuru (6), Itacoatiara (4), Santo Antônio do Içá (4), Parintins (3), Tonantins (3), e em Anori, Boca do Acre, Careiro da Várzea e Novo Airão foram registrados um caso em cada município.

Sobre as mortes

A FVS confirmou que foram 12 mortes nas últimas semana. Dentre estes, três foram causados por coronavírus, outros três foram descartados e seis ainda estão em investigação. Entre os óbitos investigados, existe uma criança de quatro anos.

O relatório confirmou que 350 pessoas aguardam o resultado do teste da Covid-19, esses pacientes seguem recebendo apoio médico. O número de internados subiu para 35 e 18 deles seguem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Fica em casa

Questionados se o Amazonas pode entrar em um colapso devido a pandemia, o secretário Rodrigo Tobias afirmou que sim, isso pode acontecer, por estarem lidando com uma pandemia. Por isso a sociedade amazonense deve permanecer em casa.

“Se a população não seguir as orientações de prevenção, o sistema de saúde pode entrar em colapso. Por isso eu peço fiquem em casa, tenham consciência” pediu o secretário de saúde.