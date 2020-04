‘Obras são essenciais e têm cuidado redobrado’, diz Arthur Neto

Obra na Constantino Nery | Foto: Elton Viana e Divulgação / Semcom

Manaus - O acesso que vai ligar a rua João Valério à avenida Constantino Nery, no sentido Centro, já está em fase de acabamento e a alça lateral da rua Arthur Bernardes começa a receber calçada, meio-fio e camadas de asfalto.

“Mesmo de casa, continuo conversando com as frentes de obras, que são essenciais para a cidade e continuam a todo vapor, claro, com todo cuidado necessário aos servidores”, disse o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, ao ver, por meio de videoconferência, o avanço da obra do complexo viário Ministro Roberto Campos.



No local, os serviços seguem diariamente, uma vez que o decreto de teletrabalho aos servidores da Prefeitura de Manaus, válido por 30 dias devido a pandemia do novo coronavírus, excetua os trabalhadores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), por considerar serviço essencial à cidade, com servidores atuando com devidos cuidados necessários à saúde e com proteção com kits de higienização, como máscaras e álcool em gel.

“Nós estamos refundando Manaus, sem esquecer o que já foi feito no passado, mas mudando a cara dessa cidade que passa a ser mais metrópole do que nunca com obras essenciais para a mobilidade urbana, como os complexos viários da Constantino Nery e do Manoa”, destacou o prefeito. “A obra já está em fase final e, para que ela não parasse, por conta da pandemia do novo coronavírus, tivemos que redobrar alguns cuidados com nossos operários, assim conseguimos manter empregos e dar continuidade a esta grande obra”, completou Arthur Neto, que segue em casa despachando e tomando medidas de prevenção à Covid-19.

O novo sistema viário da avenida Constantino Nery é um dos grandes projetos da prefeitura que está em andamento para ser entregue até o fim do primeiro semestre de 2020, interligando os bairros Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, e São Geraldo, Zona Oeste, por meio de duas passagens subterrâneas nas ruas Pará e João Valério.

“Alguns pontos já estão em fase de acabamento, como as paredes da passagem de nível que recebem a pintura, a Estação de Transferência que está na fase de colocação da cobertura e as alças laterais de cada saída que já começam a receber serviço de sarjeta, meio-fio e calçada. Estamos seguindo em bom ritmo, cumprindo a determinação do prefeito Arthur, que segue acompanhado a obra de perto, mesmo de casa”, disse o secretário da Seminf, Kelton Aguiar.

A outra passagem de nível, que liga o bairro São Jorge ao Nossa Senhora das Graças, pela rua Pará, já está na segunda fase de escavação. Ela completa a passagem que liga a João Valério à Constantino Nery. A passarela do complexo viário também passa a ganhar forma ao receber o guarda-corpo, assim como a estação de transferência, que vai atender aos usuários do transporte coletivo.

O complexo terá três saídas principais: João Valério para avenida Constantino Nery, João Valério para avenida São Jorge e da rua Arthur Bernardes para a rua Pará. Todas essas já recebem os trabalhos de camadas de rolamento, que preparam a via para o asfalto final. Mantendo o ritmo da obra, algumas faixas devem ser liberadas para o tráfego de veículos nas próximas semanas.

As duas passagens subterrâneas desativarão sete semáforos que antes controlavam o fluxo de veículos nos dois cruzamentos, dando mais segurança a motoristas e pedestres, além de garantir agilidade e fluidez ao trânsito.

*Com informações da assessoria