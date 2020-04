Receita Federal no AM amplia canais de atendimento ao contribuinte

Pelos canais disponíveis os contribuintes poderão solicitar serviços nesse período de pandemia do Covid 19 | Foto: reprodução

Manaus - Diante da excepcionalidade em virtude da pandemia do Coronavírus, com finalidade de diminuir e até mesmo evitar a circulação de pessoas neste momento, a Receita Federal está disponibilizando e ampliando os canais virtuais de atendimento, com ênfase na preservação do atendimento presencial nos casos de urgência.

A Receita Federal do Amazonas, está atenta à situação atual e seguindo as recomendações e medidas preventivas impostas pelos órgãos competentes para reduzir o risco de proliferação do Coronavírus (Covid 19). Essas medidas são importantes para prevenção da saúde e visam à proteção dos contribuintes que procuram os serviços, bem como dos servidores e colaboradores que ali trabalham.

Nos endereços, o consumidor pode alterar o cadastro no CPF, consultar informações cadastrais no CPF, emitir CPF, inscrever no CPF e regularizar cadastro no CPF. Para pagamentos e parcelamentos, o consumidor poderá também emitir Darf, emitir GPS, solicitar parcelamento simplificado não previdenciário e solicitar parcelamento simplificado previdenciário.

Sendo assim, o atendimento aos contribuintes, no Estado do Amazonas, será realizado preferencialmente pelos canais eletrônicos e virtuais disponíveis:

Portal e-CAC: http://receita.economia.gov.br/interface/atendimento-virtual

Chat RFB: http://receita.economia.gov.br/contato/chat/



Fale Conosco: http://receita.economia.gov.br/contato/fale-conosco



Dossiê Digital de Atendimento: http://receita.economia.gov.br/interface/entrega-de-documentos-digitais/abrir-um-dossie-digital-de-atendimento



Caso não seja possível o acesso aos canais acima, a Receita Federal no Amazonas está disponibilizando o e-mail corporativo para que os contribuintes tenham mais um canal de atendimento à disposição. Por esse canal, os contribuintes poderão solicitar, nesse período de pandemia do Covid 19, os atendimentos de urgência e os serviços não disponíveis nos demais canais virtuais.

Email: [email protected]

*Com informações da assessoria