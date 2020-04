Empresa de combustíveis doa álcool 70% para HUGV e polos da Ufam

As doações beneficiarão o HUGV e polos da UFAM no interior | Foto: Divulgação

Manaus - A Atem Distribuidora firmou parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e doará para o Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) e os polos da instituição no interior do estado, álcool 70% para higienização dos ambientes e dos profissionais.

Com a chegada da UFAM, a superintendente de operações da Atem, Eline Silva, ressalta que haverá um aumento significativo na produção do álcool 70%, que já conta também com a parceria das empresas Química Credie e Amazon Química, em laboratórios licenciados que assinam a responsabilidade técnica do produto final que será doado, garantindo a segurança para quem vai fazer uso.

“Quando a UFAM nos procurou, ficamos agradecidos pela disposição de seu laboratório e do seu time de profissionais e professores que irão nos apoiar nesse projeto, acelerando ainda mais a produção do que será doado. Temos certeza que essa união ajudará a salvar vidas, a UFAM tem a preocupação não só com o hospital universitário, mas também com os seus polos existentes no interior do estado, em especial Parintins, que já registrou um óbito por coronavírus, e Benjamin Constant, que faz fronteira com o Peru, e lá, pelo que soubemos, o trânsito de estrangeiros é livre, sendo essa uma grande preocupação da UFAM, o que nos deixou bastante sensibilizados a apoiá-los com o nosso álcool”, disse Eline .



Para o reitor da UFAM, Silvio Puga, a iniciativa mostra a confiança da empresa na universidade e também a importância da união no combate ao vírus.

“Estamos muito honrados com a confiança que a Atem deposita na nossa universidade. Entendemos que o enfrentamento ao Covid-19 precisa da ação de todos. Na Central Analítica temos pesquisadores de várias áreas do conhecimento, particularmente do departamento de química da universidade, que vão atuar nessa análise e fornecer todas as informações necessárias”, destacou o reitor.



A Atem entregará o etanol hidratado à UFAM que transformará em álcool 70 e levará para o Hospital Universitário Getúlio Vargas e para seus polos em Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. Além disso, a UFAM continuará apoiando na produção do álcool 70 para as ações já firmadas pela Atem com a Secretaria Estadual de Saúde (SUSAM) e Secretaria de Segurança do Amazonas (SSP).



A Central Analítica da UFAM está realizando as análises e certificação do álcool entregue pela Atem que será transformado em álcool 70% para o combate ao Coronavírus no Amazonas.

Prevenção

A Atem está com seus postos funcionando pois é uma atividade de utilidade pública, e também está reforçando com seus bandeirados as ações preventivas, atendendo às recomendações do Ministério da Saúde para manter a higiene das mãos, ao tossir ou espirrar cobrir com um lenço descartável ou usar o antebraço.

Foi recomendado aos bandeirados o uso, pelos colaboradores, de álcool em gel e máscaras, como forma de reforçar a prevenção. Outra medida foi a reorganização das escalas de trabalho para manter os postos sempre abertos, obedecendo aos horários determinados pela Agência Nacional do Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural (ANP), onde os postos são obrigados a funcionar no mínimo de segunda a sábado das 7h às 19h.

*Com informações da assessoria